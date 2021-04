5G : une ville chinoise possède plus d’antennes que toute l’Europe réunie !

La 5G ne se développe pas de la même manière partout dans le monde. En Chine, le réseau connaît un véritable boom, avec plusieurs centaines de milliers d’antennes déjà activées. L’engouement est tel qu’une seule ville contient plus de stations que la totalité de l’Europe. Explications.

Arrivée à Paris le 19 mars dernier, la 5G continue de s’installer progressivement dans nos vies. La Chine, elle, ne prend pas la question à la légère. Comme dans beaucoup d’autres domaines, l’Empire du Milieu a vu les choses en grand. Pour la simple ville de Shenzhen, la plus équipée à ce jour, on compte d’ores et déjà 46 000 antennes opérationnelles. Si ce chiffre est déjà impressionnant, il l’est encore plus quand on le met en perspective. En effet, c’est plus que l’ensemble du parc européen.

Comment est-ce possible, alors que la France possède à elle seule 10 000 antennes 5G ? Partout sur le vieux continent, la nouvelle génération de télécom est utilisée par des millions d’utilisateurs ayant un smartphone compatible. Mais il y a une nuance. La plupart des opérateurs européens se sont contentés « d’augmenter » leur réseau d’antennes 4G, afin d’atteindre les débits proposés par la 5G. Si l’on ne compte que le nombre d’antennes 5G « native », on retrouve des scores bien moins élevés.

La Chine loin devant le reste du monde en matière de 5G

Ainsi, l’Allemagne dispose de 850 de ces antennes « natives ». La différence est quasi nulle entre ces dernières et les antennes augmentées, si ce n’est le prix de l’installation qui est bien inférieur pour cette deuxième solution. Ce qui explique pourquoi les opérateurs la préfèrent à la solution des antennes natives.

Sur le même sujet : 5G — voici la carte des villes et communes couvertes par Orange, SFR, Free et Bouygues

À l’heure actuelle, Shenzhen peut se vanter d’avoir la plus haute densité d’antennes 5G en Chine, qui possède un total de 718 000 antennes. Elle est également la première ville du pays à profiter de la pleine couverture. Nul doute que l’Empire du Milieu dépassera le million d’installations courant 2021, et conservera son titre de leader mondial de la nouvelle génération de télécom. À ce jour, il possède déjà 70 % du parc mondial.

Source : China Mobile