L’Arcep déploie son outil pour analyser les débits Internet dans toute la France

L’Arcep vient de lancer la version finale de son outil « Ma Connexion Internet ». Ce site, très simple à utiliser, permet de connaître en un coup d’œil le débit à une adresse donnée, et selon les opérateurs. Une véritable révolution dans l’analyse des connexions selon les endroits.

L’Arcep a publié son nouvel outil en ligne. Nommé « Ma connexion Internet », il permet de savoir en un clin d’œil quel est le débit à une adresse donnée et de comparer l’offre des opérateurs. C’est une petite révolution, puisque cette carte regroupe toutes les données relatives à la connexion, aussi bien domestique que mobile.

Cet outil existait déjà, mais était en bêta. Le voilà maintenant dans sa version finale, beaucoup plus enrichie. Imaginons que vous déménagiez dans une nouvelle commune, voire une nouvelle région, et que vous souhaitez connaître votre futur débit. Il suffit de taper l'adresse concernée. La chose fonctionne aussi bien pour la France métropolitaine que les DOM.

L’Arcep vous permet d’analyser votre connexion en un clin d’œil

Une fois l'adresse tapée, s’affichera alors une fenêtre vous informant des débits maximums avec un code couleur, mais aussi quel opérateur propose quoi. Pratique. La carte permet également de naviguer sur le territoire et de voir quelles sont les zones quelque peu délaissées par la connexion fibre. Il est aussi possible d’afficher les statistiques par région et de savoir si tel département ou commune bénéficie d’une bonne connexion ou pas.

Plus qu’un outil pour les particuliers, Ma Connexion Internet sera un site très important pour les professionnels ainsi que les décideurs publics, qui auront toutes les données sous la main. Il faut noter que les dites données datent de septembre 2020, mais quelles seront mises à jour régulièrement selon l’avancement du déploiement de la fibre.

Un outil extrêmement important, donc, qui fait ses grands débuts aujourd’hui. Vous pouvez le tester dès à présent sur le site officiel de l’ARCEP. Il suffit ensuite de taper votre adresse dans le champ en haut à gauche. Pour avoir des données plus précises, il suffit d’aller dans Affichage avancé situé en haut à droite.

Accéder à Ma Connexion Internet