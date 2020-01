5G : Orange affirme que c’est l’iPhone qui démocratisera la technologie en France !

La 5G ? Pour Orange, la technologie se démocratisera, en France essentiellement au travers des utilisateurs d’iPhone. Invité de Radio Classique, Stéphane Richard a estimé que 40% des utilisateurs de smartphones Français sont dans l’écosystème iOS. Un chiffre qui contredit a priori les études récentes sur le sujet…

Stéphane Richard, le patron d’Orange, était l’invité de la matinale de Radio Classique mardi 7 janvier 2020. Le dirigeant est revenu sur la 5G et le lancement prochain des premières offres par Orange. Il confirme au passage que les premiers abonnements 5G seront disponibles « pour l’été ». Mais il ne semble pas croire à un succès immédiat : « il faut attendre qu’il y ait un minimum de réseau, de couverture, donc, et puis surtout les terminaux qui permettent de s’en servir », estime Stéphane Richard.

Et là vous vous dites, « il va quand même citer les marques de smartphones Android qui seront sur la boutique au lancement… ». Et bien pas du tout : « je rappelle qu’il va falloir changer de terminal, et notamment il faudra attendre le nouvel iPhone« , lâche sans ciller le PDG du premier opérateur français. Le journaliste le reprend pour souligner que « Samsung est prêt« . Mais Stéphane Richard cache mal un certain dédain, et rétorque « en France, l’iPhone c’est 40% des utilisateurs de smartphone ».

Notre sang n’a fait qu’un tour : d’où sort-il cette affirmation ? Selon Statista, en 2019, en France, c’était en effet plutôt les parts de marché de Samsung, qui se rapprochaient de 40%, suivi de 25% pour Apple, 12% pour Huawei, 6% pour Sony et 2% pour Nokia. Plusieurs études reprennent des proportions similaires. Or, il est vrai que les chiffres peuvent être très différents lorsqu’on parle de smartphones premium haut de gamme. Car, effectivement, plus on monte dans les prix, plus la domination d’Apple s’assoit.

Une étude Couterpoint de janvier 2019 donnait ainsi à Apple un leadership mondial, avec 79% de parts de marché… sur les smartphones à plus de 800 $. Peut-être donc que Stephane Richard citait donc une étude dont nous n’avons pas connaissance, qui s’intéresse exclusivement au segment premium. Limitées en couverture, plus chères, et s’adressant à des propriétaires de smartphones compatibles plus chers que la moyenne, les offres 5G seront vraisemblablement plus élitistes que celles de la 4G lors de son lancement.

Reste qu’il serait bien que Stéphane Richard puisse partager la source de ces chiffres qui ont l’air intéressants. A moins qu’il ne s’agisse que d’une fâcheuse confusion…

Source : Radio Classique