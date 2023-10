55% de la population mondiale possède désormais un smartphone

Selon le nouveau rapport de la GSM Association, le nombre de propriétaires de smartphones est passé à 4,3 milliards fin 2022. En d’autres termes, plus de la moitié de la population mondiale a désormais accès à Internet via un appareil mobile. Une augmentation significative depuis les années 2010.

Si la vie sans smartphone nous paraît désormais bien lointaine, on a tendance à oublier que l’utilisation de cet appareil est encore loin d’être universelle. Si le téléphone nouvelle génération s’est largement imposé en Occident, et plus globalement dans le Nord économique, sa percée est encore timide dans le reste du monde, malgré des chiffres dantesques pour les modèles milieu de gamme. Ceci étant dit, le nombre d’utilisateurs augmente chaque jour.

D’après le dernier rapport de la GSM Association, on compte désormais pas moins de 4,3 milliards de propriétaires de smartphones, soit 55 % de la population mondiale. De plus, 4,6 milliards de personnes ont désormais un accès à Internet via un appareil mobile, dont 4 milliards via un smartphone. Le reste, soit 600 millions de personnes, a encore recours à un feature phone (un téléphone mobile « basique »). Des chiffres qui contrastent avec les plus de 8 milliards de smartphones en circulation dans le monde.

Plus de la moitié de la population mondiale possède un smartphone

Cette disparité s’explique certainement par le nombre de smartphones par utilisateurs, nécessairement plus élevé au sein des pays les plus aisés. Ainsi, sans surprise, plus de trois quarts des nouveaux utilisateurs de smartphones sont des habitants de pays en voie de développement. Par ailleurs, alors 69 % des utilisateurs nord-américains et est asiatiques se connectent en 4G, la majorité des utilisateurs en Afrique subsaharienne, Afrique du Nord et Moyen-Orient se contentent d’une connectivité en 3 G.

3,4 milliards de personnes ne sont toujours pas connectées à Internet. En outre, 38 % des personnes vivant dans une zone couverte ne possèdent pas d’appareils connectés, un chiffre qui grimpe à 59 % en Afrique subsaharienne et 52 % en Asie du sud. La GSMA évoque un manque de compétences numériques, l’analphabétisme ou encore des craintes sur la sécurité comme freins au développement de l’accès à Internet.

