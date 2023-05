Il y a 8,59 milliards de smartphones en circulation dans le monde, plus que d’humains

C’est officiel : il y a désormais plus de smartphones en circulation dans le monde que d’humains sur Terre. C’est le cabinet d’analyse Statista qui révèle l’information, indiquant que la planète compte désormais plus de 8 milliards de smartphones. Une augmentation exponentielle depuis le premier téléphone portable, il y a 50 ans.

Il y a à peine un mois que le téléphone portable a fêté ses 50 ans. Difficile de dire si son inventeur, Martin Cooper, avait déjà conscience de la révolution qu’il tenait dans les mains à ce moment-là. Une chose est sûre en tout cas, le monde n’a plus été le même depuis. Il n’y a qu’à voir l’augmentation exponentielle du nombre de smartphones en circulation depuis les années. Avec la sortie du premier iPhone, c’est toute une industrie qui s’est créée et qui est devenue aujourd’hui l’une des plus puissantes de la planète.

Un bon moyen de réaliser l’ampleur du phénomène est de comptabiliser le nombre de smartphones actuellement sur Terre. Or, selon le cabinet d’analyse Statista, ce chiffre vient de franchir un cap historique. En effet, on ne recense pas moins 8,59 milliards de smartphones en circulation en 2022. Or, ce chiffre a été calculé avant que l’humanité ne passe la barre des 8 milliards de ressortissants. En d’autres termes, il y a plus de smartphones que d’êtres humains sur Terre.

Il existe au moins un smartphone pour tout le monde sur Terre

Plus précisément, l’Union internationale des télécommunications (UIT) comptait plus de 8,58 milliards d’abonnements de téléphonie mobile dans le monde en 2022. Si l’on peut certes estimer qu’une partie représente des utilisateurs avec une double SIM, et donc un seul smartphone, une immense majorité de ces abonnements correspondent certains à un smartphone unique. De fait, de nombreux utilisateurs possèdent donc plus d’un smartphone.

Sur le même sujet — Ventes de smartphones : voici le top 10 des modèles les plus populaires en 2022

L’évolution du marché a de quoi faire tourner la tête. Vers 20050, on comptait ainsi « seulement » 2 milliards de smartphones en circulation. Ce chiffre s’est ensuite multiplié pour atteindre les 6 milliards à l’horizon 2010. Bien que les ventes de smartphones se sont écroulées l’année dernière, tout porte à croire que l’écart va continuer à se creuser dans les années à venir.