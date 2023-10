Apple et Samsung continuent d’asseoir leur autorité sur le marché du smartphone

Sans surprise, Apple et Samsung trônent toujours au sommet des ventes de smartphones sur le deuxième trimestre 2023. La marque à la pomme domine les 4 premières places du classement avec ses iPhone 14 et 13, tandis que son rival coréen occupe le reste du top 10, quasi uniquement avec ses milieux de gamme.

Depuis plusieurs mois, le marché du smartphone se porte très mal. Les ventes n’ont de cesse de baisser chez tous les constructeurs, notamment à cause de l’inflation et de la baisse globale du pouvoir d’achat. Mais, puisque tous les fabricants subissent cette baisse d’activité, cela signifie que les deux rois incontestés du secteur conservent leur place. De fait, au second trimestre 2023, Apple et Samsung dominent très largement la concurrence.

Selon Counterpoint Research, les 10 smartphones les plus vendus dans le monde à cette période viennent tout droit de Cupertino ou de Séoul. Le podium, sans surprise, est entièrement occupé par l’iPhone 14, le modèle standard à la première place, suivi des variantes Pro Max et Pro. La quatrième place, quant à elle, est occupée par l’iPhone 13 standard. Le reste du top 10 enfin, est entièrement trusté par Samsung, grâce à ses smartphones milieu de gamme.

Apple et Samsung toujours en tête des ventes de smartphones

Juste après l’iPhone 13, on retrouve en effet le Galaxy A14, suivi du A54 puis du A14 5G. Le seul smartphone premium du constructeur du classement, à savoir le Galaxy S23 Ultra, se trouve à la 8e place, grâce à la popularité toujours aussi flamboyante de la gamme en Europe et en Amérique du Nord. Mais ce sont bien l’Asie et l’Amérique du Sud qui portent le marché sur leurs épaules, avec 60 % des ventes de ce classement. Alors que les deux continents optaient auparavant en majorité pour les milieux de gamme de Samsung, l’iPhone y réalise chaque année une percée de plus en plus significative.

Apple, par ailleurs, peut se targuer d’avoir amassé 45 % des revenus générés par le marché au cours du deuxième trimestre, soit 3 % de plus que l’année dernière. Le chiffre est encore plus impressionnant du côté des bénéfices, avec 85 % des parts qui reviennent au constructeur américain. Le marché, dans son ensemble, continue de chuter. Le chiffre d’affaires des entreprises du secteur a ainsi baissé de 8 % par rapport à l’année précédente.