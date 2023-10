Les satellites Starlink vont nous tomber sur la tête selon un rapport, SpaceX dément

Un rapport de la Federal Aviation Administration alerte sur les risques que les débris des satellites Starlink de SpaceX fassent des morts et des blessés en retombant sur Terre. Des affirmations totalement erronées pour l'entreprise d'Elon Musk.

Les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. La Federal Aviation Administration (FAA) a peur que des débris de satellites Starlink de SpaceX tombe sur la Terre et tuent des gens. L'agence gouvernementale américaine chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile a rendu un rapport en ce sens au Congrès. S'il vise la société d'Elon Musk en particulier, c'est parce que l'entreprise a lancé plus de 5000 satellites dans l'espace à ce jour et prévoit d'en lancer des milliers d'autres.

Les statistiques avancés par la FAA sont en effet alarmantes s'ils se vérifient. En 2035, il y aurait 61 % de chances qu'un débris de satellite tombé sur Terre tue une personne chaque année. Le risque est beaucoup moins grand pour qu'un tel impact ait lieu sur un avion en vol, 0,07 %. C'est tout de même trop élevé vu le nombre de victimes potentielles et la FAA tire donc la sonnette d'alarme auprès du gouvernement américain. SpaceX n'a pas attendu pour répondre aux allégations, et pas forcément de manière cordiale.

La FAA alerte d'un risque de mort par chute de satellites Starlink, c'est faux pour SpaceX

Pour SpaceX, l'analyse de la FAA n'est “rien d'autre que l'aboutissement de plusieurs erreurs, omissions et hypothèses erronées flagrantes”. Le ton est donné. Elle serait basée sur une étude menée par la NASA il y a 23 ans, ne reflétant pas la réalité technique d'aujourd'hui. L'entreprise astronautique rappelle que les satellites Starlink sont fait avec des matériaux qui brûlent totalement en entrant dans l'atmosphère. Autrement dit, aucun débris ne peut tomber sur Terre.

Les résultats présentées par la FAA sont en fait ceux de l'Aerospace Corporation, un organisme à but non lucratif qui gère un centre de recherche et de développement financé par le gouvernement américain. SpaceX pense que les données n'ont pas été vérifiées et va plus loin : “le fait que la FAA ait simplement accepté le rapport d'Aerospace sans poser de questions ni procéder à un examen approfondi soulève des inquiétudes quant à la compétence technique de la FAA pour évaluer et réglementer de manière responsable [le domaine spatial]”. La firme appelle maintenant la FAA à “corriger son rapport au Congrès”.

Source : Ars Technica