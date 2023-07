Les consommateurs passent toujours plus de temps sur leur smartphone : 2500 milliards d’heures en 2023

Un rapport publié par Data.ai nous apprend que les consommateurs consomment toujours plus d’argent à travers leur smartphone et qu’ils passent de plus en plus d’heures sur leur mobile.

Si on vous rappelle souvent dans nos colonnes que les ventes de smartphones se portent très mal, cela ne signifie pas pour autant que les gens se détournent de leurs appareils mobiles, car un rapport titré « Les consommateurs ont passé plus de 2500 milliards d’heures sur leur mobile au premier semestre 2023 », c’est bien le contraire que la compagnie Data.ai nous donne à voir. Les utilisateurs de smartphones du monde entier ont passé en moyenne 4 % de temps en plus sur leurs téléphones mobiles au cours du premier semestre (par rapport au deuxième semestre 2022).

Selon Data.ai, « avec ce départ fulgurant, les consommateurs sont en bonne voie pour passer plus de 5000 milliards d’heures sur des téléphones Android en 2023 ». La tendance est certes globale, mais certains pays s’illustrent tout particulièrement. Ainsi, les utilisateurs les plus « accros » au smartphone sont en Inde. Le pays connaît une augmentation de la durée de consultation des smartphones de 26 %. Les utilisateurs chinois (les plus nombreux après les Indiens) ont passé 13 % de temps supplémentaire sur leur appareil mobile.

Les gens passent plus de temps sur leur smartphone et dépendent plus dans les applications

Si on constate que les pays de la région Asie Pacifique passent de plus en plus de temps sur leur smartphone, on note que certains pays ont ralenti leur consommation : l’Italie et l’Allemagne enregistrent une baisse de 3 % et 1 % respectivement, tandis que les Français ont passé 3 % de temps supplémentaire sur leur téléphone.

Le marché des applications mobiles est donc en train de rebondir partout dans le monde. Après « une forte croissance des dépenses de consommation en 2020 et 2021 avant le déclin de 2022, le marché rebondit en 2023 ». Si l'on en croit les analystes de Data.ai, les utilisateurs français ont surtout dépensé leurs deniers dans des applications telles que TikTok, Deezer, Disney+, Tinder et Google One.