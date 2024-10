40 Go pour moins de 5 € sur le réseau SFR : voici une offre imbattable de Lebara Mobile

Vous avez un tout petit budget mais vous cherchez tout de même la meilleure offre mobile possible ? Ne passez pas à côté de cette offre très intéressante de Lebara Mobile. Pour seulement 4,99 € par mois, vous avez accès à un forfait de 40 Go.

Vous cherchez le forfait avec le meilleur rapport qualité/prix du moment ? Vous êtes au bon endroit ! Il existe une multitude d’offres disponibles chez les opérateurs historiques mais aussi chez les opérateurs de réseau mobile virtuel (aussi appelé MVNO). Du coup, il est assez complexe de trouver le meilleur forfait à petit prix.

Lebara Mobile propose actuellement une offre exceptionnel à moins de 5 € par mois. Ce forfait à prix mini vous permet de profiter de 40 Go de data internet ainsi que les appels et SMS illimités. Et il s’agit du tarif définitif. En effet, contrairement à d’autres offres, le prix reste le même après la première années. Vous souhaitez tout savoir sur ce forfait ? On vous explique tout.

40 Go pour moins de 4,99 €/mois : le forfait irrésistible

Même quand on a un petit budget, il est important d’avoir un forfait qui conviendra parfaitement à vos besoins, tant au niveau de l’enveloppe de données internet que pour les appels et les SMS.

Avec son forfait 40 Go à 4,99 euros par mois, Lebara Mobile ne se moque pas de vous puisque l’offre comprend :

Les appels et SMS en illimité vers la France

Une enveloppe data mensuelle de 80 Go en 4G/4G+

5,5 Go de data utilisable en itinérance en Europe et dans les DOM

La vitesse du réseau mobile SFR

1 Go de data offert le premier mois

Possibilité de garder son numéro de téléphone actuel

Carte SIM gratuite

En plus, les forfaits Lebara sont sans engagement. C’est un gros atout car vous pouvez changer d’opérateur ou de forfait à tout moment, sans avoir à payer des frais de résiliation ni attendre la fin de votre contrat.

En savoir plus sur Lebara Mobile

Lebara Mobile est ce qu’on appelle un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO). Pour faire simple, c’est un opérateur qui utilise le réseau d’un des opérateurs historiques. En l’occurence, avec le forfait 40 Go, vous avez accès au réseau de SFR. Lebara Mobile existe depuis 2001. C’est donc un opérateur de confiance qui se démarque par ses forfaits à prix mini tout en offrant un service de qualité.