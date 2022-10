200€ de moins sur le HP Omen 17 un PC puissant qui permet de travailler et jouer sans problème

Le PC portable HP Omen 17 peut sans problème venir à bout des missions les plus gourmandes comme le graphisme et la vidéo mais aussi faire tourner tous des jeux AAA quand vient l’heure de la détente.

Boulanger propose une réduction de 10% sur le très puissant PC portable HP Omen 17 ce qui amène son prix à 1799€ au lieu de 1999€ soit une économie de 200€.

Des performances graphiques de haute volée

Cette machine a été conçue pour séduire les joueurs notamment grâce à ses performances graphiques de haut niveau. Elle est équipée du processeur GeForce RTX 3070 de Nvidia avec une architecture Ampere et la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling). Cette dernière met à profit l'intelligence artificielle des cœurs Tensor de la puce GeForce RTX pour améliorer le rendu graphique des jeux.

De plus, l'encodage vidéo est accéléré par les 5888 cœurs CUDA de la puce de quoi assurer des sessions parfaitement fluides aux streamers.

Mais ces compétences sont également très appréciables lorsqu’on utilise des logiciels professionnels pour le graphisme ou le montage vidéo par exemple. Les rendus sont impeccables et les animations impeccables.

Que ce soit en Full HD ou en QHD (4K via un écran externe), le rendu sera optimal grâce à la capacité de calcul du processeur Nvidia GeForce RTX 3070 capable de traiter un très grand nombre d'images par seconde avec un niveau graphique maximum même lorsque les effets spéciaux sont tous activés.

Un écran mat pour éviter les reflets

L'écran du HP Omen 17 possède une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz en Full HD (1920 x 1080 pixels) et jusqu’à 165 Hz en QHD, idéal lorsqu’il s’agit d’afficher des jeux, des animations ou même des objets 3D dans une application de CAO ou de synthèse d'images. Sa dalle LCD IPS lui permet d’offrir des angles de vision très larges et une parfaite restitution des couleurs. Le constructeur a fait le choix d’un écran mat qui renforce la sensation de confort en éliminant les reflets, quelles que soient les conditions lumineuses.

Le processeur associé de la puce graphique Nvidia est à la hauteur des performances attendues puisqu’il s’agit du Core i7-11800H de Intel doté de 8 cœurs (16 threads) cadencé à 2,3 GHz (jusqu'à 4,6 GHz en mode Turbo).

Et pour éviter tout risque de surchauffe, le HP Omen 17 possède une ventilation à trois côtés et un flux d’air sur cinq voies, afin que les composants restent au frais même pendant les longues sessions de jeu. Ce système est complété par la technologie Tempest qui permet d’optimiser en temps réel la puissance délivrée par le CPU et le GPU.

Une recharge ultra rapide

L’autonomie n’est pas en reste grâce à la batterie de grande capacité (83 Wh) qui offre jusqu'à six heures d'autonomie, en utilisation bureautique, et plus de 8 heures si l’on regarde des vidéos. Une performance tout à fait remarquable compte tenu des performances délivrées par les composants embarqués. Et grâce à l’adaptateur secteur de 330 W, la recharge de la batterie s'effectue rapidement (50 % en 30 minutes).

Le Omen 17 embarque par ailleurs pas moins de 32 Go de mémoire DDR4, ainsi qu'un SSD NVMe de 1 To au format M.2. Un second emplacement est proposé si l’on veut étendre encore cette capacité de stockage.

Une connectique complète

Côté connectique rien ne manque à l’appel. On trouve quatre ports USB, dont un de type C compatible Thunderbolt 4 (qui peut donc être utilisé pour connecter jusqu'à deux moniteurs 4K), auxquels s'ajoutent deux sorties vidéo (mini DisplayPort et HDMI 2.1), un connecteur Gigabit Ethernet, une prise casque / micro et un lecteur de cartes mémoire SD, sans oublier le Wi-Fi 6 (ax) et le Bluetooth 5, pour des communications sans fil rapides.

Son clavier, dont les touches disposent d'un rétro éclairage RGB sur quatre zones (désactivable), comprend 6 touches programmables qui peuvent être utilisées pour enregistrer des macros-commandes. Une Webcam 720p, dotée d'un capteur grand angle de vision (88 degrés) est également présente, ainsi que deux haut-parleurs conçus par Bang & Olufsen, le spécialiste danois de l'audio.

