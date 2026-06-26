Il aura fallu de longues années, mais cette fois, ça y est : le service Web Google Finance débarque sur Android dans une application dédiée. Elle profite de la refonte du site, qui intègre un maximum d'IA.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, il y a un peu plus de 120 applications signées Google sur le Play Store. L'une d'elles est très récente puisque datée du 25 juin 2026. Nous ne parlons pas de sa dernière mise à jour, mais bien de sa mise en ligne dans la boutique Android. Il s'agit de Google Finance, un service lancé il y a environ 20 ans par la firme de Mountain View et jusque là réservé au Web. Il était plus que temps de déployer une version mobile indépendante.

Ce timing n'est pas un hasard. Le service Web Google Finance connaît en même temps une grosse refonte de son interface et de son fonctionnement pour y intégrer l'intelligence artificielle. Plus précisément : c'était jusque là une bêta, désormais stable. L'occasion parfaite de publier une déclinaison mobile, Google ayant à cœur de proposer son IA partout où c'est possible. S'agissant d'une première version, l'application Google Finance ne propose pas encore tout ce que peut faire son aînée, mais ça viendra.

Il y a enfin une application Android pour Google Finance

Google Finance pour Android permet de créer des listes de surveillance pour suivre l'évolution d'actions ou de cryptomonnaies, entre autres. Vous pouvez aussi consulter les données du marché en temps réel ou lire les derniers articles qui en parlent. L'IA est capable de mettre en exergue des “moments clés” permettant d'expliquer pourquoi on observe tel ou tel changement notable sur un graphique boursier.

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Enfin, un bouton “Demander” permet d'invoquer l'outil de recherche IA de Google afin de discuter avec un chatbot spécialisé. Terminons sur la précision qui fâche : la nouvelle application Android Google Finance est disponible dès maintenant dans de nombreux pays du monde… mais pas en France. L'Hexagone est absent de la liste publiée par Google. On ignore quand il l'intègrera, ni même s'il l'intègrera un jour. Quant à une version iOS, elle est prévue pour 2026, sans plus de précision.