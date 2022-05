2 mois offerts sur les offres Box internet de Bouygues Telecom

Jusqu’au 12 juin 2022, profitez d’une offre de remboursement de vos 2 premiers mois d’abonnement sur les offres Bbox de Bouygues Telecom.

Les beaux jours sont là et c’est l’occasion de changer de box internet pour profiter de la nouvelle offre promotionnelle de Bouygues Telecom.

Déjà proposés à des tarifs préférentiels pendant les 12 premiers mois, les offres Bbox fit, Bbox must et Bbox ultym bénéficient d’une réduction supplémentaire jusqu’au 12 juin 2022. En effet, Bouygues Telecom vous offre vos deux premiers mois d’abonnement via une offre de remboursement. Vous pouvez faire votre demande de remboursement par internet ou par courrier.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les Box internet de Bouygues Telecom figurent parmi les meilleures offres fibre et ADSL sur le marché. Les offres Bbox sont disponibles en 3 gammes de prix, de débits et de services. Elles sont toutes soumises à un an d’engagement :

Bbox Fit pour 15,99 euros par mois pendant 12 mois puis 30,99 euros par mois avec Internet et appels téléphoniques illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays.

pour 15,99 euros par mois pendant 12 mois puis 30,99 euros par mois avec vers les fixes en France et plus de 110 pays. Bbox Must pour 22,99 euros par mois pendant 12 mois puis 40,99 euros par mois avec Internet, décodeur TV 4K avec plus de 180 chaînes et appels téléphoniques illimités vers les fixes et mobiles en France et plus de 110 pays.

pour 22,99 euros par mois pendant 12 mois puis 40,99 euros par mois avec avec plus de 180 chaînes et vers les fixes et mobiles en France et plus de 110 pays. Bbox Ultym pour 29,99 euros par mois pendant 12 mois puis 49,99 euros par mois avec Internet (WiFi 6E et jusqu’à 2 répéteurs WiFi6), décodeur TV 4K HDR avec plus de 180 chaînes et appels téléphoniques illimités vers les fixes et mobiles en France et plus de 110 pays.

Pour bénéficier de cette offre, vous pouvez télécharger et imprimer votre coupon à renvoyer par courrier ou faire une demande directement sur le site de Bouygues Telecom.