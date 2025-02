Google TV : l’IA Gemini va doter votre TV connectée de fonctions très utiles, les voici

L'IA Gemini de Google s'invitera bientôt dans votre téléviseur connecté utilisant le système Google TV. Le déploiement n'a pas encore commencé, mais on sait déjà en partie ce que cela permettra de faire.

Depuis le temps, vous avez compris que l'intelligence artificielle s'invite partout. Ce n'est donc pas une surprise d'apprendre que Google prévoit d'intégrer la sienne, Gemini, dans son système pour télévisions connectées : Google TV. On le sait depuis l'an dernier d'ailleurs. L'IA peut par exemple servir à vous fournir des recommandations de films ou de séries taillées sur mesure, en fonction de ce que vous avez regardé, des genres que vous aimez ou au contraire ceux que vous n’appréciez pas.

Une utilisation assez intuitive de Gemini qui est loin de représenter tout son potentiel. Lors du CES de Las Vegas en janvier, Google a réaffirmé sa volonté de transformer l'expérience des détenteurs d'une Google TV. Pas au niveau de l'image ou du son, mais de ce que vous pouvez faire autour du visionnage. N'oublions pas en effet qu'allumer son téléviseur ne sert plus uniquement à lancer un programme.

Voici comment l'IA Gemini s'intègrera dans votre Google TV

Plusieurs fonctionnalités seront accessibles une fois l'IA opérationnelle sur les téléviseurs utilisant Google TV. La firme de Mountain View en a dévoilé quelques unes en attendant, voyons de quoi il retourne.

Faire des recherches à la voix de façon naturelle, sans utiliser la télécommande

C'est probablement l'une des options les plus utiles. Au lieu d'appuyer sur un bouton de votre télécommande pour lancer une recherche vocale, Google va faire en sorte de connecter les micros du téléviseur à Gemini. Résultat : il suffira de prononcer la phrase d'activation, “Hey Google” ou “Hey Gemini” si les tests en cours sont concluants, pour lancer l'IA.

À partir de là, la requête se fait naturellement, par exemple “donne-moi des films d'action pas trop violent pour que je les regarde avec mon fils de 10 ans” ou “trouve des séries fantastiques comme Game of Thrones“. La recherche vocale pourra aussi servir en dehors des programmes, pour poser des questions sur la météo à venir ou les dernières actualités. Comme vous le feriez sur votre smartphone en somme.

Recevoir des actualités personnalisées

Accéder aux principales informations du jour ne se fait pas uniquement en regardant le journal télévisé. Google teste déjà l'intégration de News Brief directement sur l'écran de veille de la TV. Pour rappel, il s'agit d'un résumé des actualités importantes lut à voix par l'IA. Gemini assure dans ce cas d'obtenir les nouvelles concernant les sujets qui vous intéressent. Idéalement cette personnalisation sera optionnelle, ce qui devrait sauf grosse surprise être le cas.

Contrôler des appareils connectés depuis votre TV

Encore une fonction qu'il est logique de retrouver sur sa TV, souvent un élément central devant lequel on se réunit fréquemment. Google fera en sorte que l'on puisse contrôler les objets connectés compatibles directement depuis l'écran. Soit lorsque celui-ci est en mode veille (Ambiant), soit directement depuis un onglet dédié. IA oblige, il suffira de parler.

Vous pourrez ainsi définir des routines et demander à Gemini de les lancer (par exemple éteindre les lumières quand vous lancez un film), ajuster la température du thermostat… le tout sans quitter le canapé et sans toucher la télécommande.

Customiser le mode veille de Google TV

Le mode veille ou Ambiant se déclenche par défaut au bout de 10 minutes d'inactivité sur la TV allumée. Il s'agit d'un image mouvante ou d'un enchaînement d'images afin d'éviter le phénomène de brûlure de l'écran, qui “imprime” un visuel dans ce dernier de manière définitive. L'IA Gemini pourra se charger de personnaliser le mode et d'afficher différentes informations pertinentes pour vous : la météo, des événements enregistrés dans votre agenda ou encore des résumés d'actualités.

Chercher des clichés dans Photos simplement

Vous vous souvenez de la fonction “Demande à Photos” introduite dans Google Photos en 2024 ? Elle va aussi s'inviter dans Google TV, que beaucoup utilisent pour visionner leurs clichés et profiter de la taille de l'écran, plus confortable.

On ignore encore si l'ensemble des possibilités offertes par “Demande à Photos” seront transposées, mais on suppose que la recherche vocale naturelle sera de la partie. C'est elle qui permet d'afficher des résultats précis, comme “les temples japonais que j'ai visité l'an dernier” uniquement. L'IA est également capable d'organiser vos photos à votre place.

Créer un fond d'écran unique

L'image qui s'affiche lorsque le mode veille de Google TV se déclenche peut être sélectionnée parmi celles proposés par défaut, des clichés récupérés sur Internet où vos propres albums sur Photos. Avec Gemini, vous pourrez créer votre fond d'écran. Des modèles devraient être disponibles pour vous fournir des bases. Ensuite, des options de modifications seraient proposées pour modifier aussi bien les contenus de l'image que son atmosphère ou ses couleurs. C'est bien sûr l'IA qui s'occupera du rendu final.

Vers un contrôle de sa TV connectée sans lever le petit doigt

Ce ne sont pas les seuls ajouts de Gemini dans Google TV et il faudra attendre quelques mois pour en découvrir de nouveaux. À l'heure actuelle, les fabricants de TV Hisense et TCL ont signé avec Google pour proposer ces fonctionnalités sur leur prochaines TV intelligentes. D'autres suivront au fil du temps. Il n'y a pas de date précise pour le déploiement des options, on sait seulement qu'elles arriveront plus tard dans l'année 2025 sur une sélection de modèles.

À terme, l'idée est de pouvoir interagir avec notre téléviseur uniquement en lui parlant naturellement. L'appareil deviendra un genre de “hub” centralisant les contrôles de nos autres objets connectés pour faciliter leur gestion. Reste à savoir si cela suffira pour rendre les télécommandes obsolètes ou si la “zappette” restera encore longtemps à portée de main.