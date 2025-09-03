Voici les smartphones Android les plus puissants du moment, le dernier classement AnTuTu vient de tomber

Le célèbre benchmark AnTuTu dévoile son classement du mois de septembre 2025. L'occasion de voir quels smartphones Android sont les plus puissants parmi ceux actuellement sur le marché.

Comment mesurer la puissance brute d'un smartphone ? Plutôt que d'y aller au doigt mouillé, il existe de nombreux outils appelés benchmarks pour obtenir un score précis. Quel que soit l'outil utilisé, le résultat est très simple à interpréter : plus le chiffre est élevé, plus l'appareil est puissant. Dans le détail, c'est son processeur qui est mis à l'épreuve.

Parmi les benchmarks les plus connus, on trouve AnTuTu. Il publie d'ailleurs un classement régulier des smartphones Android que nous relayons dans nos colonnes. Le dernier en date vient de tomber. Voyons qui est le grand gagnant du mois.

Ces 10 smartphones Android sont les plus puissants à ce jour selon AnTuTu

Chaque mois, on se demande si un constructeur va créer la surprise en bousculant la domination chinoise. Et à chaque fois, la réponse est non. Même chose pour le processeur qui équipe les appareils du Top 10 : c'est le même pour 7 d'entre eux, le Snapdragon 8 Extreme Edition.

La première place revient à Qualcomm avec un modèle encore au-dessus, le Snapdragon 8 Elite Leading Edition, tandis que MediaTek grappille deux places avec son Dimensity 9400+. Le classement AnTuTu d'août 2025 est le suivant :

Red Magic 10S Pro+ (Snapdragon 8 Elite Leading Edition) : 2 947 567 points. Vivo X200 Ultra (Snapdragon 8 Extreme Edition) : 2 899 541 points. iQOO Neo 10 Pro+ (Snapdragon 8 Extreme Edition) : 2 875 495 points. Vivo X200s (Dimensity 9400+) : 2 850 560 points. Honor GT Pro (Snapdragon 8 Extreme Edition) : 2 845 597 points. OnePlus 13 (Snapdragon 8 Extreme Edition) : 2 707 640 points. iQOO 13 (Snapdragon 8 Extreme Edition) : 2 678 652 points. OPPO Find X8 Ultra (Snapdragon 8 Extreme Edition) : 2 671 371 points. Redmi K80 Ultra (Dimensity 9400+) : 2 667 221 points. OnePlus Ace 5 Pro (Snapdragon 8 Extreme Edition) : 2 659 857 points.

Ces scores relativement serrés devraient augmenter fortement à la sortie des prochaines générations de processeurs mobiles. Qualcomm présentera le Snapdragon 8 Elite 2 lors d'une conférence le 23 septembre 2025. Les dernières rumeurs parlent de 2 cœurs principaux cadencés à 4,61 GHz et de 6 cœurs à 3,63 GHz. Sur AnTuTu version 11, le processeur dépasse les 4 millions de points. Quant à MediaTek, il devancera son concurrent d'une journée en dévoilant le Dimensity 9500 le 22 septembre. Lui-aussi dépasserait les 4 millions sur le benchmark.