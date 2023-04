Zelda Tears of the Kingdom : des fans reconstituent la carte grâce aux premières images du jeu

Zelda Tears of the Kingdom sera probablement l’un des meilleurs jeux de 2023, et l’impatience des fans est si grande qu’un d’entre eux a déjà réussi à reconstituer la carte d’une des îles volantes.

Plus que quelques semaines d’attente avant la sortie officielle du prochain titre phare de Nintendo : Zelda Tears of the Kingdom. Avant le lancement prévu le 12 mai 2023, certains fans de Zelda ont décortiqué le récent trailer démentiel qu’avait dévoilé Nintendo dans son dernier Direct.

Grâce à toutes les informations montrées dans la vidéo et les différentes images du jeu qui avaient été dévoilées par Nintendo, l’utilisateur de Reddit @Mr_JCBA a réussi à reconstituer la carte de l'une des îles volantes, qui sera rapidement accessible dès le début du jeu.

La carte de l’île volante dévoile de premiers sanctuaires

Après plusieurs jours de travail et de nombreuses mises à jour, @Mr_JCBA a dévoilé sur Reddit son interprétation de la carte de l’île volante présente dans le trailer. On peut y voir toutes les zones traversées par Eiji Aonuma, le producteur de la série Zelda, dans la présentation vidéo.

Diverses captures d’écrans montrent clairement la présence d’au moins quatre sanctuaires sur cette zone, ainsi qu’une grande plaine dans laquelle on a pu voir Link affronter un Golem géant. Il s’agit donc là probablement des premiers « donjons » que devront affronter les joueurs dans Tears of the Kingdom. Il est possible que chacun d’entre eux nous donnent accès à l’une des compétences présentes dans le trailer : rétrospective, amalgame, emprise et infiltration.

Pour rappel, le premier agit sur le temps, et vous permet notamment de revenir en arrière pour atteindre ces fameux îlots célestes. Amalgame, lui, vous permet de fusionner deux objets pour en créer un nouveau, tandis qu’emprise permet d’en combiner avec une sorte de colle pour par exemple créer des véhicules. Enfin, grâce à infiltration, Link pourra rapidement grimper des structures en les traversant.

Il s’agit ici évidemment d’une toute petite partie de la carte complète du jeu, et il restera maintenant à voir quelle utilité ont ces îlots célestes, et le jeu devra également nous dévoiler comment ils sont arrivés là.