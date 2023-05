Nintendo a déjà des idées pour la suite de Zelda Tears of the Kingdom

A peine Tears of the Kingdom sorti, son réalisateur Hidemaro Fujibayashi a déjà des idées pour la suite. Sans entrer dans les détails, il donne les pistes qu’il aimerait explorer dans le prochain titre de la licence Zelda.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vient de sortir et ravit les joueurs du monde entier. Un véritable événement culturel qui va sans aucun doute marquer l’année 2023. De son côté, Nintendo pense déjà au prochain épisode.

A l’occasion de la sortie de leur jeu, le réalisateur Hidemaro Fujibayashi et le producteur Eiji Aonuma ont donné quelques interviews. Deux d’entre elles abordent un sujet intéressant : que faire après Tears of the Kingdom, un titre si abouti ? Ils ont déjà quelques idées en tête. L’une d’elle serait de faire de Zelda un personnage jouable.

Nintendo réfléchit déjà à la suite de Tears of the Kingdom

C’est dans les colonnes de Vanity Fair que Aonuma caresse cette idée. La princesse s’est certes affirmée au fil des décennies, mais n’a jamais eu le droit au premier rôle dans un jeu principal. Une erreur que Nintendo pourrait corriger :

« Nous pensons que la priorité est avant tout le gameplay. Si le gameplay auquel nous pensons serait mieux servi par une Zelda dans le rôle principal, c’est possible que nous prenions cette direction. Cela étant dit, nous ne sommes pas sûr de la prochaine expérience de gameplay, nous ne pouvons dire qu’elle sera la prochaine étape pour Zelda ».

Dans une autre interview, cette fois donnée au New York Times, Aonuma évoque un tout autre personnage : Ganondorf. S’il n’est pas question d’en faire un personnage jouable, il pourrait grandement évoluer dans les années qui viennent :

« Il est très possible que nous allons voir ce personnage approfondi et changer sa personnalité dans les prochains jeux. Ganondorf est un ingrédient que nous utilisons pour compléter le gameplay ».

Pour le moment, Nintendo ne fait donc qu’explorer des idées pour la suite. Toutefois, on peut se poser la question de savoir si le prochain titre sera une suite directe à Tears of the Kingdom ou une toute nouvelle interprétation. Le dernier titre en date semble en effet clore le chapitre de la Switch, tout comme Breath of the Wild l’avait commencé. Il faudra attendre -longtemps- pour le savoir.