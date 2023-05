Zelda Tears of the Kingdom : les joueurs adorent “tricher” en construisant des ponts géants

Le gameplay du dernier Zelda offre tellement de possibilités que beaucoup de joueurs optent pour la solution de facilité : construire un pont géant. En effet, depuis ce week-end, on ne compte plus le nombre de clips sur les réseaux sociaux montrant des énigmes et problèmes du jeu résolus par un simple pont, dont la taille dépasse bien souvent l’entendement.

Si vous possédez une Nintendo Switch, il y a de fortes chances pour que vous ayez passé une majeure partie de votre week-end devant The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Depuis vendredi, les réseaux sociaux ne parlent plus que de la dernière pépite de Nintendo et des possibilités de gameplay infinis offertes par celui-ci. Ces dernières sont avant tout le fruit du pouvoir Emprise, qui permet de fusionner des objets entre eux.

Aussi, les réseaux sociaux sont complètement envahis de vidéos montrant les créations les plus folles des joueurs, mais aussi… de ponts. Beaucoup de ponts à vrai dire, puisque la communauté semble les considérer comme la solution parfaite à une grande partie des problèmes posés par le jeu. Besoin de traverser un gouffre gigantesque pour atteindre une nouvelle zone ? Construisez un pont. Besoin de résoudre une énigme ardue dans un sanctuaire ? Il suffit probablement de construire un pont.

Les ponts, la solution miracle dans Zelda Tears of the Kingdom

On pourrait penser qu’il s’agit de triches, Nintendo ayant sûrement pensé à d’autres méthodes pour outrepasser les problématiques présentées aux joueurs. Mais si tel était le cas, le pouvoir Emprise n’offrirait certainement pas une telle possibilité. Hidemaro Fujibayashi, directeur de Tears of the Kingdom, le dit lui-même dans une interview accordée à Polygon : « Tricher, ça peut être amusant ».

Bien souvent, les ponts ne sont pas la seule solution possible pour arriver à ses fins. C’est d’ailleurs toute la beauté du jeu : un problème a généralement plusieurs solutions. À vous de décider donc si vous souhaitez faire preuve de créativité ou emprunter un raccourci faire votre destination. L’un n’est d’ailleurs pas forcément le contraire de l’autre.