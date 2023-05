Zelda Tears of the Kingdom : top 10 des meilleures astuces pour bien débuter l’aventure

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vient de sortir. Face à un jeu aussi immense et aux possibilités quasi infinies, de nombreuses questions se posent. Pas de panique, Phonandroid vous propose 10 trucs et astuces pour bien débuter dans le jeu de Nintendo !

Vous venez de faire l’acquisition de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mais ne savez pas où donner de la tête face aux innombrables possibilités qu’offre ce jeu en monde ouvert démesurément généreux ? C’est compréhensible : ce titre a de fortes chances de vous occuper pendant des heures et des heures. Il n’est pas toujours évident de savoir où commencer et quoi faire une fois que vous aurez accès à cet “open world” d’apparence sans limites.

C’est pourquoi, chez Phonandroid, nous vous proposons dix astuces essentielles à connaître afin de démarrer votre aventure en Hyrule dans les meilleures conditions. C’est parti, suivez le guide !

Il n’y a pas de bon ou de mauvais chemin

Comme ce fut le cas de son grand frère Breath of the Wild en 2017, Tears of the Kingdom est non seulement un jeu non linéaire, mais il vous laisse aussi le choix d’explorer de la manière qui vous convient. Vous venez d’accepter une quête, vous êtes mis en route vers votre destination, mais vous tombez sur un sanctuaire (ou une autre quête) sur votre chemin ?

Ne vous privez pas de l’explorer, ou même d’aller examiner de plus près le possible point d’intérêt qui a attiré votre regard. Jouez à Tears of the Kingdom en pensant “liberté totale” avant toute chose : personne ne viendra vous rappeler que vous devez vous rendre à tel endroit, ou accomplir telle mission. Le jeu ne vous fixera aucune barrière autre que celle de votre imagination. Mieux encore : vous ne serez jamais vraiment bloqué tant il y aura toujours d’autres trucs à faire à côté, au cas où vous perdriez du temps sur une quête précise !

Sortez couvert, sortez armé

Vous devrez de nouveau composer avec une mécanique célèbre de Breath of the Wild : vos armes se cassent (même les boucliers). Leur durabilité est très faible, bien que Tears of the Kingdom permette de les renforcer avec la mécanique d’Amalgame (qui permet de fusionner une arme avec une autre, ou un objet de l’inventaire). Aussi nous vous invitons plus que vivement à garder constamment un inventaire plus ou moins plein dans cette catégorie.

Vos armes ne vivront de toute façon pas longtemps, vous n’aurez jamais à regretter de devoir en jeter une pour la remplacer par une autre un peu plus puissante. Tâchez juste d’optimiser votre stock d’armes en le variant (armes à une ou à deux mains, lances, mais aussi armes élémentaires permettant d’utiliser le feu, la glace ou la foudre) et en remplaçant les moins puissantes dès que vous en avez l’occasion. Par ailleurs, cette remarque vaut aussi pour les arcs et les boucliers.

Ne loupez pas l’objet le plus important du jeu

Dans Breath of the Wild, il n’était pas possible de quitter le tutoriel du Plateau du Prélude sans obtenir la paravoile. Ce précieux artefact est une sorte de planeur vous permettant de vous jeter dans le vide et de flotter dans les airs pour survoler les environs. Dans Tears of the Kingdom, la paravoile ne vous est pas immédiatement remise, et on se sent un peu handicapé sans cet objet indispensable pour arpenter librement les lieux ou descendre des hauteurs sans risque. De plus, il est possible de la louper si vous voulez vous lancez directement dans l’exploration !

Nous vous recommandons donc de filer directement vers le fort de guet une fois que vous aurez foulé le sol d’Hyrule, puis de suivre le début de la quête principale jusqu’à la débloquer (cela ne prendra même pas une demi-heure). Après ça, libre à vous de vous balader comme vous le voulez !

Remplissez vos poches (et enrichissez-vous)

La quantité d’objets en tous genres que vous pouvez ramasser, de la simple pomme à l’arme la plus dévastatrice, est phénoménale dans le monde de Tears of the Kingdom. Comme le jeu ne s’encombre pas d’une gestion du poids de l’inventaire et que la limite de capacité de ce dernier semble inatteignable à moins de “farmer” jusqu’à plus soif, ramassez absolument tout ce que vous trouverez. Cela ne sera jamais inutile, car vous pourrez soit restaurer votre santé, soit préparer des plats, améliorer vos armes… et surtout, revendre votre surplus inutile.

Se faire de l’argent dans Tears of the Kingdom n’est pas si difficile puisque vous aurez toujours des choses à vendre. Et même si elles rapportent peu, vous en aurez tellement que votre bourse se remplira plus vite que prévu… ce qui est une bonne chose, car vous en aurez vite besoin (notamment pour les vêtements, aussi onéreux qu’indispensables).

Boostez votre endurance avant de penser à votre santé

Dans Tears of the Kingdom, l’évolution de Link repose à nouveau sur le système de sanctuaires à visiter et compléter, au terme desquels vous obtiendrez des lueurs bienfaisantes. Dès que vous en aurez collecté quatre, vous pourrez les échanger au choix contre une unité de vie (sous forme de cœur) ou d’endurance supplémentaire. Même s’il faudra évidemment monter un peu votre jauge de vie de temps en temps, augmenter l’endurance sera vraiment plus important, notamment pour courir et (surtout) grimper.

La carte du jeu étant assez équilibrée en termes de challenge, vous ne subirez qu’assez rarement des pics de difficulté massifs vous contraignant à être très résistant. En outre, il sera plus simple de restaurer votre santé que votre jauge d’endurance, aucun aliment ne remontant cette dernière, et les recettes prévues à cet effet étant bien plus rares. Envisagez donc d’acquérir deux réserves d’endurance puis un cœur, et ainsi de suite, par exemple.

La curiosité est tout sauf un vilain défaut

Vous ne profiterez jamais aussi bien d’un jeu comme Tears of the Kingdom qu’en essayant plein de choses, même ce qui peut sembler stupide. Votre curiosité sera décuplée à partir du moment où vous disposez de pouvoirs aussi incroyables que ceux du bras de Link dans cet épisode.

N’ayez donc pas peur d’interagir avec l’environnement, de déplacer des éléments, ou même d’en détruire : brûlez les tas de feuilles ou soufflez dessus, soulevez des rochers, faites exploser les amas rocheux… il y a énormément de secrets un peu partout, dont tout un tas sont liés à des quêtes. Puisqu’on y fait référence, parlez également à tous les personnages, et surtout ceux au-dessus desquels vous verrez un petit cercle rouge contenant un point d’exclamation.

Faites participer Link à Top Chef

Dans Breath of the Wild, Link apprenait à cuisiner, pour le plus grand bonheur des joueurs qui pouvaient expérimenter les nombreuses possibilités de “craft” culinaire. Cette mécanique est de retour, et en plus, chaque nouvelle recette découverte est désormais consignée dans une sorte de codex dédié. Bien qu’il soit envisageable de finir le jeu sans cuisiner, en-dehors de quelques séquences qui l’imposeront, il est fort appréciable de tenter tout un tas de tambouilles et d’avoir le plaisir de découvrir ce qu’on a bien pu mijoter !

A lire aussi – Test Zelda Tears of the Kingdom : Nintendo nous emmène au septième ciel

En plus, cuisiner ne fait pas que vous rendre davantage de vie : cela peut augmenter temporairement bon nombre d’attributs de Link, de son attaque à sa discrétion en passant par sa vitesse, ou sa résistance aux dégâts aussi bien qu’aux températures extrêmes. Cuisiner est en plus très relaxant dans ce jeu, alors n’hésitez pas à profiter de la moindre marmite à votre disposition et à expérimenter des recettes avec ce que vous avez sous la main.

Devenez une véritable fashion victim

La quantité de tenues que Link peut porter est faramineuse. Au cours de votre aventure, vous récupérerez régulièrement des pièces de vêtements, qu’on classera en trois types (bas, haut et tête). Cela vous permet de constituer des tenues aux propriétés variées. Chaque tenue complétée vous offre un bonus comparable à ceux des recettes, à cette différence près qu’ils sont permanents tant que le set complet est équipé !

Vous les trouverez aussi bien dans des coffres un peu partout, entre sanctuaires et grottes, mais aussi en guise de récompenses de quêtes. Faites en sorte de collecter un maximum d’éléments vestimentaires pour disposer d’une garde-robe variée, et d’alterner les différents styles de jeu adaptés à l’environnement et aux situations.

Amusez-vous avec les nouveaux pouvoirs

Si vous avez déjà joué à Breath of the Wild, ce réflexe sera quasi imminent, et ira de paire avec le point numéro 6. Cependant, les nouveaux pouvoirs de Link dans Tears of the Kingdom sont vraiment pensés pour expérimenter tout et n’importe quoi et faire parler votre imagination. Certes, peut-être ne serez-vous pas capable de construire un tank qui crache du feu avec l’Emprise, et on ne vous en voudra pas (ici, on n’arrive déjà pas à fabriquer un engin à quatre roues qui roule correctement). Mais essayez un peu d’assembler tous les objets possibles et imaginables, de vous construire des ponts, de quoi atteindre des hauteurs que vous pensiez hors d’atteinte.

Et surtout, on ne le dira jamais assez, essayez de fusionner vos armes avec d’autres armes pour les renforcer et leur donner des pouvoirs surprenants, ou même des objets pour leur donner de nouvelles propriétés. Le pouvoir d’Amalgame est fun, (presque) sans limites, et souvent utile. Quant aux mécaniques d’Infiltration et de Rétrospective, elles vous feront davantage explorer l’environnement pour atteindre des lieux d’apparence inaccessibles : réfléchissez bien, et vous verrez que pratiquement tout est possible !

Économisez les flèches et les éléments qui les renforcent

Si nous vous avons recommandé de collecter à peu près tout sur votre route, il y a quelques objets beaucoup plus précieux que d’autres durant votre aventure dans Tears of the Kingdom. Le concept d’Amalgame rend l’arc et ses munitions encore plus importantes qu’auparavant, car vous fabriquerez ainsi vous-mêmes vos flèches de feu, de glace, de foudre… ou même d’autres types d’éléments.

Plus rares que dans Breath of the Wild, les pierres précieuses donnent une puissance élémentaire phénoménale aux flèches, et il faudra donc les conserver et ne les utiliser que face à des ennemis puissants. Certes, vous pourrez toujours (bien) les vendre, ou les utiliser pour d’autres types de craft, mais leur utilisation dans le cadre d’armes fusionnées est suffisamment importante pour le rappeler.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour débuter l'aventure sereinement dans Tears of the Kingdom ! N'hésitez pas à proposer vos propres conseils astuces dans les commentaires.