YouTube veut vraiment que vous désinstalliez votre bloqueur de publicités

La guerre entre YouTube et les utilisateurs de bloqueurs de publicité fait rage, la plateforme de diffusion en continu appartenant à Google semblant prendre la mesure la plus sévère à ce jour.

Des rapports récents indiquent que YouTube a commencé à ignorer complètement la lecture des vidéos lorsqu'il détecte qu'un bloqueur de publicité est activé. Cette nouveauté semble être la dernière escalade de YouTube dans sa lutte contre les logiciels de blocage des publicités et les extensions. La monétisation de la plateforme repose en grande partie sur les recettes publicitaires, c'est pourquoi elle s'est attaquée aux moyens utilisés par les utilisateurs pour contourner les publicités.

La première grande offensive de YouTube a consisté à fermer, en 2022, l'application YouTube Vanced, populaire auprès des tiers, qui permettait un visionnage sans publicité. En 2023, YouTube a commencé à tester le blocage pur et simple des extensions de bloqueurs de publicité, empêchant ainsi la lecture de toute vidéo si l'une d'entre elles était active. À la fin de l'année dernière, la plateforme a tenté une approche plus douce en ralentissant simplement le temps de chargement des vidéos pour les utilisateurs de bloqueurs de publicité. Mais aujourd'hui, YouTube semble avoir adopté une position encore plus stricte : si vous bloquez les publicités, vous ne pouvez pas regarder les vidéos.

YouTube tourne encore la vis face aux bloqueurs de pub

De nombreux rapports d'utilisateurs sur Reddit et d'autres forums en ligne décrivent des vidéos qui sont instantanément sautées jusqu'à la fin lorsqu'un bloqueur de publicité est activé. Le seul moyen de lire les vidéos normalement est de désactiver ou de mettre en pause l'extension du bloqueur de publicités.

Si YouTube en a manifestement assez des bloqueurs de publicité, les utilisateurs ont déjà commencé à trouver des solutions de rechange pour contourner le dernier blocage. Certains affirment que des extensions comme uBlock Origin parviennent encore à fonctionner correctement, tandis que d'autres utilisent des plugins qui accélèrent automatiquement les publicités pour qu'elles se lisent et se terminent rapidement.

Il existe également une solution qui paraît fonctionner pour l'instant : l'utilisation d'un réseau privé virtuel (VPN) et le réglage de la localisation sur l'Albanie. Étant donné que la plateforme publicitaire de Google ne prend pas encore en charge la langue albanaise, les utilisateurs peuvent regarder des vidéos sans publicité de cette manière, tant sur leur téléphone portable que sur leur ordinateur de bureau. Bien entendu, il ne s'agit probablement que de solutions temporaires, jusqu'à ce que YouTube trouve inévitablement un moyen de colmater les brèches.