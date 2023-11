YouTube : il existe une solution pour contourner les restrictions contre les adblockers et elle est gratuite

Depuis l’arrivée des nouvelles restrictions de YouTube, qui empêchent d’utiliser un adblocker, les internautes recherchent désespérément une solution pour continuer de regarder leurs vidéos tranquillement, sans publicité et, cerise sur le gâteau, gratuitement. Bonne nouvelle : on vous en a déniché une qui fonctionne à merveille — et qui propose même d’autres fonctionnalités fort sympathiques.

Il est probable que, comme de millions d’autres utilisateurs, votre expérience YouTube ait été bouleversée il y a quelques jours. Depuis peu en effet, la plateforme a décidé de mener une guerre sans merci contre les adblockers, afin d’inciter, de manière relativement agressive, les internautes à souscrire à son abonnement Premium. Dorénavant, lorsque vous tentez de visionner une vidéo sur YouTube avec un adblocker activé, celle-ci est tout bonnement bloquée.

Pour accéder au contenu, vous n’avez pas d’autres choix que de désactiver votre adblocker et subir la — ou les, dans le pire des cas — publicités qui squattent votre vidéo. Rajoutons à cela le fait que YouTube n’hésite plus à empêcher les utilisateurs de passer certaines réclames, cette nouvelle restriction rend l’expérience très rapidement désagréable.

Sur le même sujet — Ce gouvernement peut faire directement supprimer les films piratés de YouTube ou Telegram

Comment continuer à regarder des vidéos YouTube gratuitement et sans publicité

À première vue, tous les adblockers sont concernés par cette mesure. Tous ? Non ! Certains résistent encore et toujours à l’envahisseur. Peu de temps après la mise en place de ses restrictions, des voix ont commencé à s’élever sur les réseaux sociaux avec une solution miracle. Et, pour l’avoir testé nous-mêmes, on peut vous le confirmer : il s’agit en effet de la solution idéale, quasiment rêvée à ce stade, pour s’enlever cette vilaine épine dans le pied qu’est le blocage des adblockers par YouTube.

Cette solution n’est nulle autre, donc, qu’un adblocker. Plus précisément, il s’agit de Ublock Origin, dont le portrait est pour le moins avantageux. Il est, pour commencer, entièrement gratuit, qui plus est open source, ce qui, au vu de la situation actuelle, est plus qu’appréciable. Ensuite, à l’instar de ses camarades, il s’agit d’une extension pour votre navigateur, ce qui la rend particulièrement simple à installer. Seule ombre au tableau sur ce point : celle-ci n’est pas encore disponible sur Safari. Il vous faudra donc passer sur un navigateur compatible pour pouvoir en profiter. Voici la liste complète :

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Opera

Dès lors que vous êtes équipés de l’un de ces navigateurs, la suite coule de source. Il ne vous reste plus qu’à installer l’extension. Voici comment vous y prendre sur Google Chrome :

Dans le menu déroulant en haut à droite, rendez-vous dans Extensions > Accéder au Chrome Web Store Dans la barre de recherche, tapez uBlock Origin Sélectionnez l’extension, puis cliquez sur Ajouter à Chrome

La manipulation est peu ou prou similaire sur Microsoft Edge :

Dans le menu déroulant en haut à droite, cliquez sur Extensions Cliquez ensuite sur Ouvrir Microsoft Edge modules complémentaires Dans la barre de recherche, tapez uBlock Origin Sélectionnez l’extension, puis cliquez sur Obtenir

Ce n’est pas beaucoup plus compliqué sur Mozilla Firefox :

Dans le menu déroulant en haut à droite, cliquez sur Extensions Dans la barre de recherche en haut, tapez uBlock Origin Sélectionnez l’extension, puis cliquez sur Ajouter à Firefox



Et enfin, sur Opera :

Dans la barre des menus en haut, cliquez sur Extensions Cliquez ensuite sur Gérer les extensions Dans la barre latérale à gauche, sélectionnez Obtenir plus d’extensions Dans la barre de recherche, tapez uBlock Origin Sélectionnez l’extension, puis cliquez sur Ajouter à Opera

Vous pourrez alors découvrir l’efficacité assez impressionnante de cet adblocker, ainsi que ses fonctionnalités supplémentaires très bien pensées. Soulignons par exemple le mode Sélecteur, qui permet de cibler un élément précis d’une page web pour la supprimer de l’affiche, comme une publicité que l’extension aurait ratée — ce qui particulièrement rare — ou tout simplement une bannière qui vous dérange. Couplé à Sponsorbock, une extension qui vous permet de passer à travers les passages sponsorisés de vidéos YouTube, votre expérience sur la plateforme redeviendra formidable.