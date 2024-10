Vous vous endormez souvent devant des vidéos YouTube ? Cette nouvelle fonctionnalité va devenir votre meilleure amie

Youtube a annoncé tout un tas de nouveautés pour son application, aussi bien sur mobile, TV que PC. Parmi les innovations, l’apparition d’une fonctionnalité qui devrait plaire à ceux qui aiment s’endormir devant des vidéos.

Youtube continue de s’améliorer avec le temps. Aujourd’hui, Google a annoncé tout un tas de nouvelles fonctionnalités pour toutes les plateformes et pour tous les utilisateurs, qu’ils soient premium ou non. Certaines sont d’ailleurs déjà disponibles depuis un moment pour les abonnés payants.

C’est via un post de blog que la firme américaine a donné plus de détails. Une vingtaines de features font leur entrée sur l’application. On fait le tour des plus importantes.

Youtube se modernise avec tout un tas de nouvelles fonctionnalités

Avec cette mise à jour, il est désormais possible de réduire une vidéo Youtube en cours de lecture afin de la balader sur son écran de smartphone. Une bonne manière de gérer son multitâches ou de chercher une autre vidéo pendant que l’actuelle est encore en train de tourner. Une fonction que les utilisateurs premium connaissent déjà.

Le vote concernant les Playlist est en revanche une nouveauté. Avec d’autres utilisateurs, il sera possible de créer sa propre playlist puis de voter pour établir l’ordre des vidéos. Pour cela, il suffira de partager un QR Code. Une manière pour les créateurs ou les particuliers de créer une série de vidéos parfaites, que ce soit pour de la musique ou pour des vidéos de divertissement. Pour créer la couverture, les utilisateurs peuvent aussi utiliser l’IA pour générer une image ou en améliorer une piochée dans les vidéos.

Autre nouveauté majeure : la refonte de l’interface de l’application TV. Il est vrai que cette dernière se montrait un peu archaïque. Cette refonte concerne particulièrement les Shorts, qui voient apparaître les commentaires sur les côtés, espace autrefois inutilisé. On notera aussi la possibilité d'accélerer les vidéos de 0.05x.

Mais la fonctionnalité la plus intéressante est sans doute le minuteur. Il est maintenant possible de mettre une vidéo en pause au bout d’un temps déterminé, et ainsi provoquer la veille du téléphone. Une nouveauté destinée aux (trop) nombreux utilisateurs qui aiment s’endormir le nez devant leur smartphone. Le minuteur était déjà disponible pour les abonnés Premium, mais devient la norme pour tous.

Bref, des annonces qui vont améliorer la vie des utilisateurs. Ces derniers pourront naviguer plus sereinement dans l’application et même collecter des badges s’ils le souhaitent.

Source : Youtube