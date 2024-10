La nouvelle idée sadique de YouTube pour nous forcer à rester concentré sur la publicité

YouTube a supprimé le compte à rebours des publicités. Le bouton “Ignorer” apparait désormais seulement quand il est possible de cliquer dessus pour accéder à sa vidéo. Une manière de nous obliger à nous concentrer sur le contenu de la pub.

YouTube est toujours à la recherche de nouvelles idées pour séduire les annonceurs. Sa nouvelle trouvaille est de supprimer le compte à rebours sur le bouton permettant de passer la pub, afin que l'utilisateur ne puisse pas savoir quand il pourra reprendre la lecture de son contenu. L'objectif semble être de détourner notre attention du fameux bouton “Ignorer” afin de porter notre concentration sur le contenu publicitaire en cours de diffusion.

Le média Android Police est à l'origine de cette information, que nous avons été en mesure de confirmer d'après nos propres constatations, aussi bien sur mobile que sur ordinateur. Le compte à rebours situé en bas à droite de la vidéo sur YouTube a disparu, la mention “Ignorer” ne faisant son apparition que lorsqu'elle devient cliquable.

YouTube supprime le compte à rebours des publicités, et c'est déroutant

Google a sans doute vu juste en estimant que nous portions trop d'attention au chronomètre affiché durant la publicité. Personnellement, son absence m'a fortement dérangé, confirmant que j'avais l'habitude d'observer le décompte plutôt que la publicité, dans le but de passer les réclames et accéder à mes vidéos le plus rapidement possible. Heureusement, le bouton “Ignorer” est suffisamment visible pour être aperçu naturellement quand il est enfin affiché.

YouTube continue d'expérimenter de nouveaux formats publicitaires. Récemment, la plateforme testait l'affichage de publicités en picture-in-picture (PiP) pour les vidéos en direct, un système qui existe déjà sur Twitch. Contrairement au retrait du bouton “Ignorer”, cette fonctionnalité n'est pas encore déployée massivement. J'ai moi-même pesté contre des interruptions de programmes en live à cause de la publicité il y a peu. Cette situation est rageante, car contrairement à la TV en linéaire ou à la vidéo à la demande, ces publicités nous font rater une partie du programme diffusé, puisqu'il continue pendant que nous devons visionner la publicité en plein écran.

Et bien sûr, YouTube continue sa guerre éternelle contre les bloqueurs de publicités, qui semble ne jamais finir.

Source : Android Police