YouTube va améliorer la qualité des vidéos diffusées sur les TV

YouTube annonce de nombreux changements pour son application TV, dont l’amélioration par IA de la qualité des vidéos.

Ces dernières années, YouTube a largement privilégié le support mobile pour améliorer l’expérience de son application. Mais la plateforme s’attaque désormais à sa version TV, quelque peu délaissée jusqu’ici. Elle va notamment améliorer la qualité d’image afin d’offrir un meilleur rendu sur grand écran.

Une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA va générer automatiquement des vidéos en haute résolution, explique YouTube. “Nous commençons par les vidéos importées en résolution inférieure à 1080p, en les convertissant de la SD à la HD, avec pour objectif de prendre en charge la 4K prochainement”, est-il précisé. Dans un premier temps, ce sont donc les vidéos à la définition le plus basse qui vont être mises à l’échelle, celles qui affichent une bouillie de pixels sur des TV d’une diagonale de 55 pouces ou plus.

YouTube fait sa révolution sur les TV

YouTube ne va pas forcer l’amélioration de la qualité d’image. Les créateurs auront la possibilité de désactiver ce paramètre. Les spectateurs auront quant à eux le choix de visionner les vidéos dans leur qualité d’origine ou dans la qualité améliorée, cette dernière étant clairement indiquée dans les options du lecteur vidéo.

Autre changement, les chaînes pourront soumettre des vignettes dont la taille ne dépasse pas 50 Mo, contre 2 Mo actuellement. Les créateurs pourront ainsi avoir recours à des miniatures de meilleure facture et en définition 4K pour tirer parti des grands écrans des téléviseurs. “Nous avons également commencé à tester la possibilité d’importer des vidéos plus volumineuses avec certains créateurs afin de permettre des mises en ligne originales de qualité encore supérieure”, ajoute YouTube.

Le service annonce aussi une refonte de la page d’accueil sur l’app TV. On nous promet des “aperçus immersifs” est une fonctionnalité “Séries” pour permettre aux créateurs d’organiser leurs vidéos en collections. La recherche contextuelle fait aussi son apparition. Lancer une recherche depuis la page de la chaîne d’un créateur va afficher les vidéos de cette chaîne en priorité. Enfin, un système de code QR servira à ouvrir sur son mobile la page d’un produit présenté en vidéo.