McFly et Carlito relèvent le défi d’Emmanuel Macron, leur vidéo dépasse les 10 millions de vues

Le clip « Je me souviens » de McFly et Carlito vient de dépasser les 10 millions de vues. La vidéo, qui fait la promotion des gestes barrières pour lutter contre la Covid-19, est le résultat du défi lancé par Emmanuel Macron aux deux Youtubeurs. En échange, le président s’est engagé à participer à l’un de leurs célèbres concours d’anecdotes.

Ça y est, c’est fait. Seulement 3 jours après la sortie de leur clip, « Je me souviens » de Mcfly et Carlito a dépassé les 10 millions de vues sur YouTube. Un exploit, malgré les 6 millions d’abonnés que compte leur chaîne. Il faut dire que le contexte est quelque peu particulier. Vendredi 19 février, les deux vidéastes ont révélé qu’Emmanuel Macron leur a lancé un défi : obtenir 10 millions de vues avec une vidéo sur le sujet des gestes barrières. En échange, le président s’engage à les laisser tourner au sein de l’Élysée, sans préciser le contenu de ladite vidéo.

Officiellement, celui-ci souhaite inciter les jeunes à se protéger contre la Covid-19. Officieusement, il prépare très certainement 2022 en s’adressant à son futur électorat. Mais qu’importe pour les Youtubeurs : l’occasion est trop belle. Car Emmanuel Macron ne s’y est pas trompé : Mcfly et Carlito sont les spécialistes des challenges en tout genre. Bien conscients qu’ils ne sont que les outils d’une stratégie de communication, ils ont cherché en tirer leur épingle du jeu. Résultat : le président doit désormais participer à l’un de leurs concours d’anecdotes.

À lire également — Facebook continue sa lutte contre les antivaccins et les fake news sur la COVID-19

10 millions de vues en seulement 3 jours

Bien entendu, on ne sait pas encore quelles anecdotes Emmanuel Macron dévoilera au public des Youtubeurs. On imagine toutefois sans peine qu’elles seront moins rocambolesques que celles racontées par les anciens participants à l’émission, tels que David Guetta, Gad Elmaleh ou encore Éric et Ramzy. Aucune information n'a été donnée quant à la date de tournage et de difusion de la vidéo, le président n’ayant pour le moment pas réagi au succès du clip.

À lire également —Pour Bill Gates, résoudre la pandémie de COVID-19 est « très facile » comparé au réchauffement climatique

McFly et Carlito n’en retirent, quant à eux, que la satisfaction de recevoir Emmanuel Macron dans une de leurs vidéos. Ces derniers ont effet déclaré que l’intégralité des recettes issues de leur clip seront reversées à Agoraé, un réseau d’épiceries qui distribuent des repas aux étudiants dans le besoin. Les vidéastes se sont déjà engagés auprès d’associations par le passé. En avril 2020, ils ont présenté le « Maradon », un live d’une journée complète qui a permis de récolter plus de 400 000 euros pour les hôpitaux de France.