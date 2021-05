Youtube Music dépasse le milliard de téléchargements

Youtube Music a dépassé le milliard de téléchargements. Le service a doublé son nombre d’utilisateurs en à peine huit mois, bien aidé par la disparition de Google Play Music. Un succès retentissant pour Google et pour un service qui a eu du mal à s’imposer au début.

Lancé en 2015, Youtube Music a toujours eu du mal à s’imposer auprès des utilisateurs. Toutefois, la mort annoncée de Google Play Music lui a donné un sacré coup de pouce. Le service a atteint le milliard de téléchargements cette semaine.

Youtube Music a connu une croissance exponentielle. En effet, en septembre dernier, le service musical ne comptait « que » 500 millions d’utilisateurs. Il a donc doublé son nombre d’abonnés en seulement huit mois. Ce n’est pas vraiment une surprise, en réalité, puisqu’il a bénéficié de la fin de Google Play Music.

Youtube Music profite de la mort de Google Play Music

Google Play Music, service historique de la firme de Mountain View, a fermé ses portes virtuelles en octobre dernier. Les utilisateurs, encore nombreux, ont été incités à passer sur Youtube Music avec le même abonnement. Google a pensé à leur confort en mettant sur pied un outil permettant de transférer facilement son compte ainsi que ses paramètres vers cette application. Cette dernière a aussi l’avantage d’être installée directement sur les smartphones Android. Ainsi, même ceux qui ne sont pas abonnés ou qui n’ont même jamais téléchargé le service comptent dans ce chiffre d’un milliard d’utilisateurs.

Youtube Music a été conçu pour s’attaquer directement aux géants du streaming musical que sont Deezer et Spotify. Avec ce chiffre, Google gonfle les muscles, mais on sait que la bataille est très loin d’être gagnée, Spotify étant largement en tête avec plus de 155 millions d’abonnés premium selon Statista.

A noter que lors de la conférence d’ouverture de la Google I/O, la firme de Mountain View a aussi annoncé l’arrivée de Youtube Music sur Wear OS. Il sera désormais possible de stocker ses chansons favorites sur sa montre pour les écouter sans smartphone. Très pratique si vous allez faire du sport, par exemple. Si Youtube Music a été mis en avant pour cette annonce, les développeurs tiers pourront aussi bénéficier de cette nouveauté, comme Spotify.