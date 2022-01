YouTube Premium et Music : économisez jusqu’à 36 $ par an avec le nouvel abonnement annuel

YouTube Premium et Music proposent enfin un abonnement annuel. Il se veut plus intéressant d'un point de vue financier que la formule mensuelle, qui était jusqu'alors le seul choix à disposition des utilisateurs. En effet, avec cet abonnement mensuel, il est possible d'économiser 36 dollars par an.

Il y a du nouveau du côté de YouTube Premium et Music. Comme nous le révèlent nos confrères du site 9To5Google, Google vient de lancer une toute nouvelle formule d'abonnement annuel aux deux services. Jusqu'alors, les utilisateurs pouvaient seulement opter pour un abonnement mensuel, facturé respectivement 11,99 € par mois pour YouTube Premium et 9,99 € par mois pour Youtube Music.

À l'occasion du lancement de ces nouvelles formules, Google offre un rabais assez important sur le montant total de l'abonnement à l'année. Ainsi, dans le cas de YouTube Premium, les abonnés pourront bénéficier d'un tarif réduit de 107,99 $ dollars à l'année, au lieu de 143,88 $. En d'autres termes, cela représente une économie de 36 dollars sur les 12 mois d'abonnement. Quant à YouTube Premium, la facture passe à 88,99 € au lieu de 119,88 €.

Enfin des offres annuelles… mais pas en France

Précisons toutefois que ces promotions sur les abonnements annuels vont prendre fin dès le 23 janvier. Ensuite, les prix de ces formules repasseront respectivement à 119,99 $ pour YouTube Premium et 99,99 $ pour YouTube Music. Quoiqu'il en soit et même sans rabais, cette offre reste moins cher que la version mensuelle, puisqu'elles vous permettent d'économiser 23 $ et 19 dollars sur l'année.

Si vous êtes intéressé par ces nouvelles formules, il faudra malheureusement prendre son mal en patience. Pour l'instant, elles sont uniquement disponibles aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Russie, en Turquie, en Allemagne, en Thailand, en Inde et au Japon. Impossible de savoir pourquoi la France en est privée et si cette offre annuelle sera bel et bien proposée aux utilisateurs français.

Pour rappel, YouTube Music a lancé en novembre 2021 une formule gratuite à la Spotify. Elle permet d'écouter de la musique aléatoire en arrière-plan sans nécessiter d'abonnement. Il faut composer de fait avec une armada de publicités, mais c'est le prix à payer pour jouir d'un service gratuit. Pour l'instant, cette alternative est uniquement disponible au Canada.

Source : 9To5Google