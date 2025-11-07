YouTube ne sait visiblement pas faire la différence entre un adulte et un enfant et c’est un gros problème

Une vague de plaintes concernant les dernières mesures de protection de YouTube est en train d'envahir le web. En cause, un nouveau système de vérification de l'âge… qui est visiblement complètement à côté de la plaque. En effet, de nombreux internautes indiquent avoir été identifié comme mineur par la plateforme ou qu'ils sont parfaitement adultes.

On le sait, il est particulièrement difficile de protéger les enfants des contenus dangereux et explicites sur le web. Après des années de Far West sans la moindre législation ou presque, les autorités se réveillent tranquillement et tentent aujourd'hui de réguler les plateformes. De son côté, YouTube – dont les vidéos directement adressées aux enfants font un véritable carton – a déjà mis en place plusieurs mesures pour éviter que ces derniers ne tombent sur la mauvaise vidéo.

Mais son filet de sécurité est loin d'être parfait. Ne serait-ce que la semaine dernière, une vidéo avec une miniature NSFW a été montrée à plusieurs millions d'utilisateurs, dont tous n'étaient probablement pas majeurs. Aussi, depuis quelques mois, YouTube teste une nouvelle fonctionnalité modifiant automatiquement les accès des utilisateurs en fonction de leur âge. Le seul problème, c'est qu'elle ne fonctionne pas du tout.

YouTube confond adultes et enfants

Lors de la première vague de restrictions cet été, plusieurs utilisateurs avaient déjà alerté des défaillances du système. En effet, ils étaient plusieurs à voir leurs autorisations révoquées, YouTube pensant qu'il s'agissait de mineurs, alors même qu'ils sont adultes. Dans le message affiché aux concernés, YouTube indique ainsi ne pas être parvenu à vérifier la majorité de l'utilisateur, demandant alors à ce dernier de “fournir plus d'informations” pour vérifier son âge.

Cette semaine, une nouvelle vague de vérification a été lancée, là encore avec un succès très variable. Sur Reddit, les témoignages d'utilisateurs lésés se multiplient. On les comprend : ils n'ont désormais plus d'autres choix que de fournir à Google encore de plus données personnelles s'ils veulent regarder les vidéos de leur choix. Mais pire encore, si cet outil (vraisemblament propulsé par intelligence artificielle) confond les adultes avec des enfants, il est très probable que l'inverse soit également vrai. Exposant ainsi ces derniers à des contenus dangereux.