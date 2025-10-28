YouTube nous donne envie d’appuyer sur le bouton J’aime avec cette nouveauté

YouTube a ajouté une petite nouveauté qui va inciter les utilisateurs à aimer les vidéos de la plateforme. Le bouton J'aime produit désormais des animations différentes en fonction du contenu de la vidéo qu'on visionne.

YouTube a récemment déployé un tout nouveau lecteur vidéo pour son application mobile et son site web. Il s'agit de l'un des changements de design les plus radicaux observés sur la plateforme depuis plusieurs années. Si certains s'en accommodent rapidement, d'autres ont du mal à s'y faire, comme à chaque fois qu'un service de ce type décide de modifier en profondeur son interface.

Cette dernière itération de YouTube bénéficie en tout cas d'une nouveauté qu'il va être difficile de critiquer. Le bouton J'aime dispose maintenant d'animations personnalisées basées sur le contenu de la vidéo qu'on regarde. Cette fonctionnalité est disponible aussi bien sur navigateur que sur l'app Android ou iOS et procure un petit sentiment de satisfaction chaque fois qu'on appuie ou clique sur la touche Like. Ces animations n'apparaissent pas quand on appuie ou clique sur le bouton Je n'aime pas (qui est déjà dépourvu de compteur, rappelons-le).

YouTube ajoute des animations au bouton J'aime

Il semble y avoir pour l'instant 20 catégories permettant de déclencher une animation spéciale quand on aime une vidéo sur YouTube :

Véhicule à moteur

Apprentissage

Musique

Film

Voyage

Basket-ball

Football US

Cricket

Football

Base-ball

Tennis

Cuisson

Chat

Chien

Comédie

Horreur

Amour

Romance

Thriller

TV

Andreas Storm a publié des petites vidéo permettant d'avoir un aperçu de ces animations pour chaque genre. Par exemple, si on aime une vidéo musicale, apparaît une note de musique. Pour le sport, on a un ballon ou une balle qui s'affiche, tandis que des couverts représentent la cuisine. Vous pouvez observer les 20 animations ci-dessous, ou tout simplement lancer des vidéos sur YouTube et les aimer pour les voir à l'œuvre en conditions réelles.

There are even more pic.twitter.com/F7PZQzydrc — Andreas Storm (@avstorm) October 28, 2025

Contrairement aux changements apportés au lecteur vidéo ou à la page d'accueil, celui-ci ne devrait pas devenir la cible des critiques. Au-delà de la nouvelle interface, YouTube a été pointé du doigt récemment pour avoir recommandé une vidéo à la miniature NSFW générée par IA.