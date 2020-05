YouTube : l’application Android vous prévient désormais quand c’est l’heure de dormir

YouTube présente de nouveaux outils pour aider ses utilisateurs à mieux gérer leur temps d’écran. L’une des fonctionnalités prévient l’Internaute quand il a passé beaucoup de temps à regarder des vidéos et qu’il est temps d’aller se reposer. La fonctionnalité est en cours de déploiement sur Android et iOS.

Depuis Android 9, Google a lancé le bien-être digital de ses utilisateurs. Plusieurs fonctionnalités ont été intégrées dans le système d’exploitation depuis bientôt deux ans. La plus connue est le temps d’écran, un rapport hebdomadaire et mensuel qui explique combien de temps l’usager a passé devant son écran et quelles sont les applications qu’il utilise le plus souvent. Mais vous retrouvez aussi un nouveau mode « Sans distractions », un mode « Ne pas déranger », un minuteur d’applications et un contrôle parental avancé. Et cela continue évidemment avec Android 10 et Android 11.

La notion de bien-être digital est de plus en plus importante au sein d’Android et de l’écosystème de Google. Toutes les applications les plus chronophages sont concernées. Notamment YouTube. La plate-forme de streaming annonce donc avoir intégré plusieurs outils qui entrent dans le cadre de la stratégie « bien-être digital » de son propriétaire. Ces outils sont accessibles à partir de l’application mobile uniquement (pas sur la version sur navigateur ou à la télé). Et les versions Android et iOS sont concernées.

Allez hop, au dodo !

Le paramètre qui amuse le plus les journalistes s’appelle « Bedtime Reminders ». Il s’agit d’une alerte qui invite l’utilisateur à éteindre le smartphone et à aller se coucher. Une nounou personnelle en quelque sorte. Cette alerte est paramétrable bien entendu : il faut régler l’heure à laquelle l’application doit vous afficher un message. Vous pouvez également choisir si vous autorisez la fonction à interrompre le visionnage d’une vidéo ou si elle doit attendre que celle-ci soit finie pour vous alerter. Et bien sûr, vous pouvez l’ignorer. Mais à quoi bon si vous l’avez activée ?

Bedtime Reminder est en cours de déploiement. Outre-Atlantique, la fonction est d’ores et déjà intégrée dans le menu de paramétrage de l’application. En France, nous n’avons pas encore constaté son arrivée. Pour l’activer, vous devrez ouvrir l’application mobile, appuyez sur votre portrait pour ouvrir le menu et appuyez sur paramètres. Choisissez ensuite paramètres généraux et la fonction devrait se trouver dans ce menu, à côté de « me rappeler de faire une pause », une autre fonction développée dans le cadre du bien-être digital.