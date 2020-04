YouTube a 15 ans : découvrez la première vidéo publiée sur le site

YouTube fête ses 15 ans d’existence ! Á cette occasion, on vous propose de découvrir ou de redécouvrir la première vidéo mise en ligne sur la plateforme. Intitulée « Me at the zoo », cette séquence culte de 18 secondes a été publié le 23 avril 2005 à 20 h 31 par Jawed Karim, le cofondateur de YouTube.

« Alors, nous voilà devant les éléphants, le truc cool avec ces gars-là, c’est qu’ils ont des trompes vraiment, vraiment longues..c’est cool et c’est à peu près tout ce qu’il y a à dire » s’exclame Jawed Karim dans une vidéo appelée à rester dans les annales du web. Tournée au zoo de San Diego, la vidéo ne présente évidement que peu d’intérêt. Néanmoins, il s’agit d’une séquence historique, vue par plus de 90 millions d’internautes. C’est tout de même moins que la chanson Despacito de Luis Fonsi (6,7 milliards de vues).

Aux origines de la création de YouTube : le « nipplegate »

YouTube a donc été créé il y a maintenant 15 ans. La plateforme a été imaginée et développée par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, anciens salariés chez PayPal. La légende veut que ce soit Jawed Karim qui ait eut l’idée de mettre sur pied un site web permettant de partager aisément des vidéos. Il affirme que l’idée a commencé à germer dans son esprit lors du « nipplegate ». Lors du Super Bowl 2004, Justin Timberlake a accidentellement dénudé le sein droit de Janet Jackson sur scène. Frustré de ne pas trouver la vidéo de l’événement sur la toile, le jeune homme décide de lancer YouTube.

Un an après la publication de la vidéo au zoo de San Diego, les trois compères ont revendu leur bébé à Google pour la somme d’1,6 milliard de dollars en actions. Aujourd’hui, YouTube génère chaque année 15 milliards de dollars par an. La plateforme compte plus de deux milliards d’utilisateurs actifs mensuels.