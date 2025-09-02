YouTube se met à imiter la pire fonctionnalité de Netflix, gare à ceux qui partagent leur compte

Il semblerait bien que la lune de miel soit terminée pour tous ceux qui partagent un compte YouTube Premium Famille. Du moins pour ceux qui n'habitent pas sous le même toit : depuis quelques semaines, le service de streaming comment timidement à prévenir les utilisateurs concernés que leurs avantages liés à leur abonnement seront bientôt révoqués tant que tous les membres n'habitent pas ensemble.

Vous vous rappelez de la belle époque où Netflix permettait à ses utilisateurs de partager leur compte avec n'importe qui – en plus de s'en vanter ? Les choses ont bien changé depuis sur le service de streaming. Mais ailleurs, cette philosophie perdure. YouTube, notamment, n'a jamais été très regardant sur les personnes profitant de son abonnement Premium Famille, qui permet d'ajouter jusqu'à 5 personnes sur l'offre payante. Dans les termes de son contrat, YouTube précise bien que tous les membres doivent se trouver sous le même tout être conforme en règle.

Dans la pratique, la plateforme n'a jamais vraiment embêté les utilisateurs qui enfreignent cette clause. Jusqu'à maintenant. En effet, depuis quelques semaines, certains d'entre eux reçoivent un mail au goût amer, qui n'est pas sans rappeler la douloureuse fin du partage de compte sur Netflix. La sentence est claire : si vous n'habitez pas à la même adresse, vous ne pourrez plus profiter des avantages Premium comme si de rien n'était.

Fini de profiter de YouTube Premium sans habiter au même endroit

“Votre abonnement familial YouTube Premium exige que tous les membres fassent partie du même foyer que le membre principal. Il semble que vous ne fassiez pas partie du même foyer que le membre principal, et votre abonnement sera suspendu dans 14 jours.” Le mail envoyé par YouTube ne laisse que peu de place au doute. “Une fois votre accès suspendu, vous resterez dans votre groupe familial et pourrez regarder YouTube avec des publicités, mais vous ne bénéficierez plus des avantages de YouTube Premium”, ajoute la firme.

Pour rappel, YouTube vérifie tous les 30 jours que chacun des membres de l'abonnement Famille habite sous le même toit. Visiblement, lorsqu'il détecte une anomalie, la plateforme ne se gêne plus pour rappeler les fautifs à l'ordre. Ceci étant dit, il est encore un peu tôt pour céder à la panique. Comme le soulignent nos confrères d'Android Police, bien que ces signalements se fassent de plus en plus nombreux, les sanctions réelles tardent encore à tomber. Espérons que cela dure.

Source : Android Police