YouTube et YouTube TV vont proposer une fonctionnalité Multiview, mais à certaines conditions

YouTube a annoncé sur Twitter le lancement d’une fonctionnalité qui plaira tout particulièrement aux amateurs de sport : le Multiview. Si, pour les créateurs les plus imaginatifs, elle ouvre la porte à de nombreuses idées de contenu, elle est pour l’instant limitée en usage et géographiquement.

Les ingénieurs de YouTube ont annoncé le lancement d’une fonctionnalité à laquelle les vidéastes trouveront de nombreuses applications. Cela dit, pour profiter du Multiview dans l’immédiat, puisque c’est de cela qu’il s’agit. Sur son compte Twitter, la Team YouTube déclare ainsi : « nous avons officiellement lancé notre fonction multiview pour les abonnés WNBA League Pass sur YouTube TV et YouTube. Profitez des flux multiview en regardant les matchs de la WNBA sur les télévisions et vos autres appareils connectés ».

Multiview sur YouTube permet donc de regarder jusqu’à quatre flux audiovisuels en même temps sur un téléviseur ou sur une Chromecast avec Google TV HD 1080p ou Fire TV Stick. Une fonctionnalité tout particulièrement adaptée au visionnage d’événements sportifs tels que les matchs de football, de basketball ou encore de tennis, qui se savourent sous tous les angles. Si vous suivez la Premiere League ou la Liga, vous comprenez sans doute tout l’intérêt de cette innovation.

Google lance le Multiview dans YouTube, mais pas pour tout le monde

Il y a malheureusement un hic pour les amateurs de ballon rond. Seuls les fans de football et de basketball féminin américains pourront jouir de cette nouveauté, dans un premier temps tout du moins. En effet, elle n’est accessible pour l’instant qu’à travers les chaînes PrimeTime de YouTube, qui elles-mêmes ne sont proposées qu’aux clients américains de la plateforme de streaming.

we’ve officially launched our multiview feature for WNBA League Pass subscribers on YouTube TV & YouTube (w/ Primetime Channels) 🏀 enjoy multiview streams while watching WNBA games on smart TVs & streaming devices! 📺 more here: https://t.co/nXtXkqdZou — TeamYouTube (@TeamYouTube) July 29, 2023

Les internautes les plus aguerris savent d’ores et déjà comment contourner les limitations géographiques imposées par Google, mais le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ? Il faut le dire, la quantité de contenu proposée pour l’instant n’est pas franchement attrayante. Cela n’est probablement qu’une question de temps, et les partenariats à travers l’Atlantique et un peu partout dans le monde devraient rapidement étoffer le catalogue actuel.