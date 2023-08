Le Galaxy S24 se connectera aux satellites pour communiquer, l’IA fait revivre John Lennon, le récap

Samsung va dévoiler l’année prochaine son premier smartphone capable de communiquer par satellite, le programme bêta de One UI 6.0 s’ouvre à de nouveaux pays, l’IA génère la voix de l’un des membres des Beatles pour une chanson inédite, c’est le récap.

Le ministre coréen de la Science, de la Technologie et des Communications a laissé entendre que Samsung allait très prochainement lancer un smartphone compatible avec les communications par satellite, probablement les Galaxy S24. Samsung étend également le déploiement de la nouvelle version de sa surcouche mobile One UI 6.0. Enfin, un musicien a utilisé l’IA pour faire chanter John Lennon, ou plutôt une reconstitution sonore de sa voix. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du lundi 14 août 2023.

Le Galaxy S24 pourrait se connecter aux satellites pour communiquer

Au cours d’une interview, le ministre coréen de la Science, de la Technologie et des Communications a annoncé qu’une entreprise locale allait lancer dès l’année prochaine un smartphone capable d’offrir la connectivité par satellite. Il ne fait aucun doute qu’il évoque ici Samsung, et probablement son prochain Galaxy S24, attendu pour le début de l’année prochaine. Cependant, ce dernier ne serait pas le premier à en bénéficier, puisqu’avant lui, c’est le Pixel 8 qui devrait profiter de cette fonctionnalité.

Lire – Galaxy S24 : la connectivité par satellite pour communiquer même sans réseau se précise

One UI 6.0 arrive dans de nouveaux pays

One UI 6.0, la nouvelle version de la surcouche maison de Samsung, vient d’être déployée en bêta dans quatre nouveaux pays. La France n’est toujours pas éligible, mais compte tenu du déploiement rapide, on s’attend à ce que cette nouvelle mise à jour soit disponible chez nous avant la fin du mois d’août, avant un déploiement de la version stable au cours de l’automne. Pour rappel, One UI 6.0 est basée sur Android 14 de Google.

Lire – Samsung ouvre le programme de test de One UI 6.0 dans quatre pays supplémentaires

L’IA fait revivre John Lennon, le chanteur des Beatles

Un musicien appelé Kid Klava a réussi une prouesse technologique qui pourrait bien faire mal à l’industrie, puisqu’il a utilisé l’IA pour faire chanter John Lennon, ou plutôt une reconstruction sonore de la voix du chanteur des Beatles. Le nouveau morceau, titré « Everybody But You », a depuis été partagé à de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, et en particulier sur TikTok.

Lire – L’Intelligence artificielle ressuscite John Lennon, l’industrie musicale craint pour son avenir