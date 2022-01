Baby Shark est la première vidéo à dépasser les 10 milliards de vue sur YouTube

Ça y est, Baby Shark a passé la barre des 10 milliards de vues. Après être devenue la vidéo la plus vue de tous les temps 2020, détrônant ainsi le célèbre Despacito de Luis Fonsi, la chanson pour enfant établit aujourd'hui un nouveau record, dans la même lignée que le pionnier Gangnam Style.

Il y a de ces chansons qui ont un pouvoir inexplicable sur les enfants. Pour les plus vieux, Libérée délivrée vient forcément en tête (même si cette dernière est loin d'avoir dit son dernier mot) mais pour les plus jeunes générations, le plus grand phénomène est sans aucun doute Baby Shark. Si ce nom ne vous dit rien, vous avez très sûrement déjà entendu cet air entêtant qui, à la fin de cet article, ne manquera pas de gâcher votre journée.

Il est assez simple d'oublier que les vidéos pour enfants connaissent un succès grandiloquent sur la plateforme de streaming. Pourtant, les chiffres ne mentent pas. Avec 2,5 millions de dollars gagnés par mois, c'est bien un petit garçon de 10 ans qui est le Youtubeur le mieux payé au monde. Et puis, il y a le nombre de vues de Baby Shark, cette vidéo éducative avec une danse et une chanson aussi mignonnes qu'infernales. Aujourd'hui, cette dernière culmine à plus de 10 milliards de vues.

Baby Shark devient la première vidéo YouTube à dépasser les 10 milliards de vues

La vidéo avait déjà détrôné la chanson Despacito de Luis Fonsi en devenant la vidéo la plus vue de tous les temps avec 7 milliards de vues. Publiée le 18 juin 2016, elle a continué son ascension notamment aidée par TikTok, qui a repris en masse le morceau en 2020. Par ailleurs, c'est une autre chanson pour enfant qui complète le podium, à savoir Johny Johny Yes Papa avec 6,1 milliards de vues.

Ces chiffres témoignent également du développement sans pareil de YouTube au fil des ans. Souvenez-vous : en 2012, Gangnam Style était la première vidéo à dépasser le milliard de vues. 10 ans plus, on fait désormais 10 fois mieux. Après Shape of You (5,5 milliards) d'Ed Sheeran et See You Again (5,4 milliards) de Wiz Khalifa, le premier français du classement DJ Snake avec sa chanson Lean On avec 3,15 milliards de vues.