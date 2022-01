Logan Paul se fait arnaquer de 3 millions d’euros avec de fausses cartes Pokémon

Logan Paul a posté ce 13 janvier une vidéo dévoilant enfin le contenu de son lot de cartes Pokémon acheté en décembre dernier pour la modique somme de 3 millions d’euros. Comme de nombreuses suspicions l’annonçaient, il s’agit bien de fausses cartes. Trois heures après sa publication, la vidéo cumulait déjà 620 000 vues.



« J’ai perdu 3,5 millions de dollars en achetant de fausses cartes Pokémon », annonce de manière finalement assez détachée Logan Paul, dans le titre de sa nouvelle vidéo YouTube. C’est en décembre que le vidéaste dépense cette somme pour s’acheter un lot entier de cartes Pokémon, dont il a été le précurseur de leur popularité nouvelle. Dès lors, de nombreux médias spécialisés émettent des réserves quant au fameux lot. Pour beaucoup, il s’agit tout simplement d’une arnaque.

Mais le Youtuber ne réagit pas. Il faut dire que la fin d’année a été chargée pour ce dernier, notamment à cause de sa vidéo où on le voit encastrer 15 GameBoy Color qui a donné des nausées à tous les passionnés de retro gaming. Ce n’est que ce 13 janvier que le vidéaste dévoile sa vidéo unboxing et, par la même occasion, sa (très) mauvaise surprise.

Logan Paul perd 3 millions d’euros en achetant de fausses cartes Pokémon

Depuis plusieurs mois, la contrefaçon de cartes Pokémon prend une place grandissante sur le marché noir. Fin novembre, la police chinoise met ainsi la main sur une cargaison de 7,6 tonnes qui aurait dû atterrir en Europe. Une belle prise, mais qui n’a bien sûr pas suffi à stopper la circulation de ces fausses cartes. Qui plus est, l’arnaqueur de Logan Paul n’a même pas pris la peine de remplir tous les cartons. Certains contenaient en revanche des cartes G.I. JOE.

« On s’est tous fait avoir », a commenté l’un des hommes chargés de valider l’authenticité des cartes en décembre dernier. Ce n’est pas la première fois que Logan Paul dépense une fortune en carte Pokémon, mais sa mésaventure révèle bien le risque qu’il y a à verser des millions pour un produit sans en voir la couleur auparavant. La vidéo, elle, se porte bien. Après 3 heures seulement, 620 000 personnes l’avaient déjà visionnée.