YouTube corrige un bug critique qui faisait planter l’application sur iPhone et iPad

Les utilisateurs de YouTube ont signalé que l'application sur les iPhone et les iPad est récemment tombée en panne. Beaucoup d'entre eux ont déclaré qu'elle se fermait à plusieurs reprises lorsqu'ils essayaient d'ouvrir une vidéo.

Si vous êtes un utilisateur d'iPhone et que vous avez rencontré un plantage de YouTube en regardant une vidéo, il semble que vous n'êtes pas seul. En effet, sur Twitter, le compte officiel @TeamYouTube a officiellement reconnu l’existence du problème, et affirmé qu’il travaillait sur un correctif.

Les utilisateurs d'iPhone et d’iPad ont afflué sur les réseaux sociaux pour signaler des problèmes avec l’application YouTube. Apparemment, lorsque ceux-ci tentaient d'ouvrir YouTube sur iOS, l'application se bloquait peu après. Ni la fermeture de l'application ni son redémarrage ne permettaient de résoudre le problème. D’autres utilisateurs d'iOS touchés par le bug souffraient de plantages persistants après 20 à 30 secondes de visionnages de vidéo.

YouTube déploie un correctif pour corriger les plantages

Google a été très réactif pour corriger ce problème, puisqu’une mise à jour a été déployée seulement quelques heures après l’apparition des premiers rapports. « L'application YouTube sur les appareils iOS devrait maintenant fonctionner correctement, sans plantage », a tweeté YouTube. Plus tôt dans la journée, des centaines de plaintes sur Downdetector ont fait état de problèmes, ce qui signifie que des milliers d’utilisateurs ont été impactés. Parmi les problèmes relevés, on retrouve l’application, la diffusion de vidéo et le site internet.

Dans le même temps, des rapports indiquent que le client Apple TV, ainsi que YouTube Music, se bloquent de manière similaire. Cependant, ces bugs devraient également avoir été corrigés grâce au correctif déployé par Google plus tôt dans la matinée.

Depuis quelques semaines, Google s’efforce de considérablement améliorer l’expérience utilisateur sur YouTube, en dotant sa plateforme de nouvelles fonctionnalités sur divers appareils. Sur smartphones, il est par exemple désormais possible zoomer dans les vidéos. De son côté, l’application YouTube pour la télévision a eu droit à un tout nouveau design visuel et sonore.

YouTube fait également beaucoup d’efforts pour améliorer les fonctionnalités existantes. Shorts permet maintenant d’utiliser jusqu’à une minute de musique sous licence dans vos vidéos, et le géant américain a récemment amélioré l’interface des applications Android et iOS afin de la rendre plus claire.