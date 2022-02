YouTube a droit à un nouveau lecteur vidéo redesigné sur Android et iOS

L’application YouTube sur iOS et Android fait peau neuve. Google est en train de déployer une mise à jour qui apporte un nouveau lecteur vidéo au design modernisé sur son application YouTube.

L'application YouTube sur Android et iOS semble avoir reçu une nouvelle interface de lecteur vidéo contenant tous les éléments clés en mode plein écran. La nouvelle interface permet aux utilisateurs d'aimer, de ne pas aimer, de commenter une vidéo et de la partager plus facilement. C’est donc une bonne nouvelle pour l’application, qui est plus utilisée par les enfants pour regarder du contenu que la télé traditionnelle.

Il semble que la mise à jour soit déployée côté serveur, c’est-à-dire que ce changement devrait arriver automatiquement sur votre smartphone d’ici les prochains jours. Vous n’aurez pas à vous rendre sur l’App Store ou le Google Play Store pour télécharger la nouvelle version. À la rédaction, certains de nos téléphones ont déjà reçu la nouvelle interface, tandis que d’autres se contentent toujours de la version précédente. Elle n’a donc pas encore été déployée pour tous, mais cela devrait être le cas d’ici la semaine prochaine.

Qu’est-ce qui change en mode plein écran ?

On retrouve notamment en bas à gauche des boutons « J'aime” et “Je n'aime pas”, ainsi que des boutons “Commentaires”, “Enregistrer dans la liste de lecture” et “Partager”. Sur le côté droit, on peut désormais voir un onglet “Plus de vidéos” qui affiche le contenu recommandé. Auparavant, comme on peut le voir ci-dessous, les vidéos étaient directement affichées sous la vidéo que vous regardez. Désormais, il faudra cliquer sur ce nouveau menu pour afficher toutes les vidéos recommandées.

Tous les boutons fonctionnent comme sur la génération précédente, à l’exception du bouton « commentaires ». En effet, lorsque vous appuyez sur le bouton « commentaires », la section des commentaires s’affiche sur le côté droit de votre vidéo. Il vous est également possible d’écrire un nouveau commentaire tout en continuant à regarder la vidéo.

YouTube a également remplacé le bouton permettant d’accéder aux paramètres en haut à droite. Jusqu’à présent, celui-ci utilisait un design avec trois points, mais celui-ci prend désormais la forme d’un rouage. Le bouton permet toujours d’accéder à des paramètres comme la qualité vidéo, les sous-titres ou encore la vitesse de lecture.