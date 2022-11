YouTube Shorts vous permet d’utiliser jusqu’à une minute de musique sous licence dans vos vidéos

À l'heure actuelle, les créateurs de clips sur YouTube Shorts peuvent utiliser des morceaux de musique protégée par des droits d'auteur d'une longueur maximale de 15 secondes. La plateforme de format court d'Alphabet autorise maintenant l'utilisation de musique commerciale par portions de 60 secondes, dans le meilleur des cas, en fonction des accords conclus avec les maisons de disque.

Les créateurs de contenu en format court sur YouTube Shorts seront heureux d’apprendre que Google a assoupli ses règles concernant l’utilisation de musique sous licence. La compagnie a en effet annoncé hier que les créateurs pourront bientôt échantillonner des portions de musique sous licence d’une durée maximale de 60 secondes dans leurs vidéos. Rappelons qu’avant septembre 2022, les vidéastes n’avaient pas le droit du tout d’exploiter de musique commerciale. Les ayant-droits se montraient intraitables et en étaient venus à automatiser les demandes de retrait pour atteinte aux droits d’auteur.

YouTube tempère son annonce, en précisant que la majorité des pistes sont utilisables avec cette nouvelle règle. Les accords de licence diffèrent d’un label discographique à l’autre, il se peut donc que le morceau choisi en fond sonore ne soit utilisable que pendant 15 ou 30 secondes. Si vous créez des clips sur YouTube Shorts et que vous avez un doute concernant les droits d’utilisation d’une chanson, utilisez Audio Picker, l’outil proposé directement dans la nouvelle interface de YouTube sur Android et iOS.

Sur YouTube Shorts, beaucoup de chansons seront utilisables pendant 60 secondes, mais pas toutes

Rappelons que si vous créez des vidéos, sur YouTube comme sur YouTube Short, utilisant du contenu audio protégé par des droits d’auteur, ces dernières peuvent, généralement en dernier recours, être supprimées. Vous pouvez même recevoir un avertissement pour atteinte aux droits d’auteur. Et au bout de trois mises en garde, le couperet tombe : votre compte et toutes les chaînes associées peuvent être clôturés, tout le contenu mis en ligne sur votre compte est retiré et vous ne pouvez plus créer de chaîne.

Avec sa proposition de partager les revenus publicitaires à hauteur de 45 % et la possibilité d’utiliser jusqu’à une minute de musique sous licence en fond sonore, Alphabet multiplie les gestes en direction des créateurs de vidéos. L’objectif de cette offensive de charme est d’attirer les utilisateurs de TikTok vers YouTube Shorts, et cela semble très bien fonctionner. Si la plateforme chinoise de partage de vidéos a le vent en poupe auprès du jeune public et des adolescents et compte un milliard d’utilisateurs, YouTube Shorts peut se targuer de compter 500 millions d’utilisateurs supplémentaires. Cette nouvelle fonctionnalité sera progressivement déployée sur Android et iOS dans les semaines qui viennent.