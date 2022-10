YouTube vous permet enfin de zoomer dans les vidéos sur les smartphones

YouTube fait peau neuve. Le nouveau look comprend des options de lecture améliorées, un meilleur mécanisme pour parcourir les vidéos, et la possibilité de pincer et de zoomer dans les vidéos.

Peu après son 17e anniversaire plus tôt cette année, le populaire service de streaming vidéo YouTube s'enrichit de plusieurs nouvelles fonctionnalités, ainsi que d'un nouveau look qui ajoute un effet vraiment cool lorsque vous regardez des vidéos. Le but du nouveau design est de conserver autant de couleurs et d'éclat que possible sans nuire à l'expérience.

YouTube a donc mis au point ce qu'il appelle le “mode ambiant”, un design qu'il a testé auprès d'un groupe bêta sélectionné et dont les réactions ont été extrêmement positives. Ce nouveau “mode ambiant” utilise l'échantillonnage dynamique des couleurs, qui ajoute un effet subtil à l'arrière-plan de l'application en se basant sur les couleurs de la vidéo. Cette fonctionnalité est inspirée des téléviseurs de type Ambilight, qui permettent de diffuser des teintes dynamiques tout autour de l’écran.

Vous pouvez désormais zoomer dans les vidéos sur smartphone

Google a également déployé une nouvelle fonction de e zoom par pincement sur son application YouTube sur mobile, qui fonctionne comme si vous étiez dans Google Photos. Il suffit de pincer l'écran de la vidéo pour commencer à zoomer.

TikTok, considéré comme le grand rival actuel de YouTube, dispose déjà d'une fonction de zoom par pincement que vous pouvez utiliser pour mettre en pause la vidéo et lire du texte ou regarder de plus près les visages en arrière-plan. Son arrivée sur YouTube n’est donc pas vraiment une surprise, puisque la plateforme de Google copie son rival depuis des années maintenant.

Les utilisateurs auront également accès à la recherche précise sur le bureau et sur mobile, et pourront « glisser ou balayer vers le haut tout en cherchant à afficher une rangée de vignettes dans le lecteur vidéo ».

Enfin, les boutons pouce en haut/bas, Partager, Télécharger, Enregistrer et S'abonner se trouveront désormais dans des pilules compactes. Ces derniers seront aussi plus contrastés, et YouTube pense qu'ils seront « plus faciles à trouver et beaucoup plus accessibles », même si le bouton « s’abonner » n'est plus rouge. On apprend également que les liens YouTube dans les descriptions des vidéos se transformeront en boutons. Heureusement pour tous les internautes, Google a définitivement mis fin à son test consistant à rendre les vidéos 4K exclusives aux abonnés payants.