YouTube essaye une nouvelle interface et tout le monde la déteste, voici comment revenir en arrière

Des internautes ont repéré un changement dans l'affichage de YouTube sur ordinateur. Impossible à manquer, il est loin de faire l’unanimité, bien au contraire. Heureusement, vous pouvez revenir à la précédente version.

Lancer une application Google et constater que son design a changé, c'est quelque chose que tous les utilisateurs des services de la firme ont vécu. Elle retouche en effet ces derniers régulièrement, le plus souvent pour le mieux. Interface plus claire, plus moderne, ou ajout de fonctionnalités utiles, il y a peu de raison de se plaindre. Mais parfois, Google fait quelque chose qui s'apparente pour beaucoup à une dégradation.

On pense par exemple à la fameuse fusion entre les tuiles pour se connecter à un réseau mobile ou au Wi-Fi dans le panneau de raccourcis sur Android. Un choix ajoutant des étapes supplémentaires pour aboutir à la même chose qu'avant. Sur YouTube aussi des changements agacent, comme le lancement automatique d'une vidéo dès que vous ouvrez l'application. Un autre test est en cours et ne remporte pas un franc succès, au contraire.

Comment revenir à l'ancien affichage de YouTube si comme beaucoup vous n'aimez pas le nouveau

En ouvrant YouTube sur un navigateur Web, un membre de Reddit a constaté que les vignettes des vidéos étaient bien plus grandes qu'avant. Après vérification, l'affichage n'était pas agrandi par erreur. Vous pouvez voir le résultat sur la capture d'écran ci-dessous. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le post de l'internaute a recueilli 1 800 upvotes (l'équivalent d'un “like”) et l'immense majorité des presque 200 commentaires montre que personne n'aime cet affichage.

Il est encore trop tôt pour dire si YouTube va conserver cet affichage ou non. En attendant, si vous aussi vous êtes impacté et souhaitez revenir en arrière, la seule solution est de passer par une extension de navigateur. Il en existe plusieurs qui permettent de modifier l'interface de la plateforme. Citons entre autres YouTube Row Fixer, YouTube Tweaks, Control Panel for YouTube ou Tweaks for YouTube.