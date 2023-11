YouTube : capturer un moment précis d’une vidéo va devenir encore plus simple

Sur Chrome et Edge, il va bientôt être très simple d'enregistrer une image précise pendant une vidéo YouTube. Il suffira d'un clic doit et de la nouvelle option à venir prochainement, sans passer par Paint ou autre.

Parfois, on regarde une vidéo sur YouTube, et on se dit qu'on aimerait bien faire une capture d'écran d'un passage en particulier. Pour partager l'image à quelqu'un, illustrer une présentation, ou parce qu'elle ferait un joli fond d'écran par exemple. Quelle que soit la raison, cela passe par un double clic droit sur la vidéo mise en pause puis par la copie, avant de coller la capture dans un logiciel comme Paint ou directement là où vous souhaitez l'insérer.

Jusqu'à il y a peu, la définition de l'image ainsi copiée était limitée à celle de votre écran. Mais cela a changé sur Chrome et Edge qui permettent de prendre une capture en qualité maximale sur YouTube. Reste qu'il y a toujours cette petite étape en plus dans la mesure où il s'agit d'une copie et non d'un enregistrement direct. Rien de rédhibitoire en soi, mais quand on n'a pas l'intention de modifier quoi que ce soit sur l'image, c'est une légère perte de temps. Visiblement, les développeurs de Chromium, sur lequel se basent les navigateurs Chrome et Edge, se sont dit la même chose.

Chrome et Edge ajoutent une fonction pour enregistrer directement un moment précis d'une vidéo YouTube

Sur les deux navigateurs, une nouvelle option apparaît lorsque l'on effectue un double clic droit sur une vidéo YouTube : Enregistrer le cadre vidéo sous… Comme son nom l'indique, il s'agit de sauvegarder la capture d'écran de la vidéo sans avoir à la copier quelque part au préalable. L'image sera au format PNG et dans la définition vidéo que vous aurez choisi.

La fonctionnalité est encore en phase de test, mais vous pouvez l'essayer si vous avez la dernière version Canary (preview) de Chrome ou Edge. L'ajout est une petite nouveauté bienvenue, qui sans être révolutionnaire va faciliter nos interactions avec les vidéos YouTube. Le déploiement généralisé devrait se faire dans les prochaines semaines.

Source : BleepingComputer