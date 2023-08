Edge ajoute discrètement une fonctionnalité pour prendre des captures d’écran en qualité maximale sur YouTube

Edge 116 est désormais disponible, et Microsoft a caché l’une de ses fonctionnalités les plus intéressantes. Sur YouTube, il est désormais possible de prendre des captures d’écran d’une vidéo en qualité native, même si celle-ci n’est pas supportée par votre moniteur. On vous explique comment faire.

Si vous avez déjà essayé de prendre des captures d’écran sur YouTube, vous avez peut-être déjà été frustré par les limitations de votre moniteur. En effet, vous aurez beau configurer la vidéo en 4K pour avoir la meilleure qualité d’image possible, si votre moniteur ne supporte que le 1080 p, ce dernier sera la seule définition que vous pourrez obtenir. Un problème bien embêtant pour ceux qui voudraient profiter de la qualité maximale, et qu’Edge vient enfin de régler.

Chose assez étonnante, Microsoft n’a pas communiqué sur la chose, alors que l’option ajoutée à la version 116 de son navigateur est particulièrement intéressante. En effet, celle-ci permet de prendre une capture d’écran dans la définition de la vidéo en quelques clics seulement. Attention, cela ne semble fonctionner que sur YouTube. Reste qu’avec cette fonctionnalité, vous pourrez enfin votre capture en 4K, qu’importe le matériel à votre disposition.

Comment prendre une capture d’écran en qualité maximale sur YouTube avec Edge

Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de suivre ces quelques étapes :

Assurez-vous d’avoir installé la dernière mise à jour d’Edge. Vous devriez être sur la version 116 du navigateur Si vous ne connaissez pas la version de votre navigateur, rendez-vous dans les Paramètres, puis dans la section À propos de Microsoft Edge Rendez-vous ensuite sur YouTube et sélectionnez la vidéo dont vous souhaitez prendre une capture d’écran Une fois sur la vidéo, faites un double clic droit sur celle-ci Cliquez ensuite sur Copier le cadre vidéo La capture d’écran est désormais stockée dans votre presse-papier, vous pouvez la coller dans Paint ou Photoshop pour l’enregistrer

Un très bon exemple donné par Edge que l’on espère voir bientôt des autres navigateurs, tant cette fonctionnalité paraît évidente maintenant qu’elle existe.