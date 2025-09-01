YouTube : cette astuce vous permet de regarder gratuitement des vidéos en arrière-plan sur Android, voici comment

Edge va bientôt faire un joli cadeau à tous ses utilisateurs sur Android, surtout ceux qui passent leur temps sur YouTube. En effet, Microsoft s'apprête à déployer une fonctionnlités dans son navigateur qui est d'ordinaire réservée aux utilisateurs payants de l'application de streaming : la lecture en arrière-plan.

Il fût un temps (que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître) où il était impensable de devoir payer pour YouTube. Mais depuis, les choses ont bien changé, et force est de constater que l'abonnement Premium offre de nombreux avantages. Du moins, quand YouTube lui-même ne sabote pas l'expérience utilisateur en ajoutant des pubs au sein de sa version payante…

Bitrate amélioré, accès à YouTube Music, téléchargement de vidéos : les fonctionnalités disponibles dans l'abonnement Premium sont devenus quasi essentielles pour les utilisateurs les plus assidus de la plateforme. Mais aucune n'arrive à la cheville de celle qui manque certainement le plus à ceux qui refusent encore de passer à la caisse : la lecture en arrière-plan.

Plus besoin de payer pour profiter de YouTube en arrière-plan sur Android

Qui ne s'est jamais retrouvé bloqué devant une vidéo sur son smartphone, qui refuse de continuer dès lors que l'on passe sur une autre application ou que l'on verrouille son écran ? Une limite bien fâcheuse, on en conviendra… qu'il sera bientôt possible de contourner sur Android. Cela ne surprendra les plus astucieux d'entre vous qui cherchent une solution depuis un moment : c'est de nouveau grâce à un navigateur que la lecture en arrière-plan devient possible.

Après Vivaldi et Brave, c'est donc au tour d'Edge de préparer le terrain d'une fonctionnalité permettant la lecture en arrière-plan des vidéos. D'après Leopeva64, un habitué des annonces concernant les produits Microsoft, un nouveau flag a fait son apparition dans le navigateur de la firme de Redmond. Une fois activé, celui-ci permet de consommer une vidéo tout en vaquant à ses occupations sur son smartphone.

Voici donc comment en profiter :