Xiaomi lancera son tout premier écran PC en juillet : 27″, 165 Hz, voici ce que l’on sait

A en croire Gizmochina, Xiaomi s’apprête à lancer un nouveau moniteur gaming 27″ dans le courant du mois de juillet. D’autres moniteurs seraient également dans les cartons, notamment des dalles 4K 29.5″ et 27″ qui seraient sur le marché en novembre 2020. Xiaomi a également prévu de lancer des écrans au travers de la marque Redmi.

On l’oublie souvent : Xiaomi, c’est aussi énormément de produits très différents des smartphones. Il faut se rappeler que l’un des premier succès de la marque était un cuiseur de riz. La marque est également très présente dans les nouvelles mobilités électriques avec de nombreux modèles de trottinettes électriques très compactes.

Xiaomi se lance dans les écrans PC

La marque est aussi un important constructeur de PC portables avec notamment les excellents Mi NoteBook Air au design particulièrement soigné. Mais la marque a désormais aussi l’intention de compter sur le marché des écrans d’ordinateur. De nombreux indices pointent ainsi sur le lancement imminent de nouveaux écrans à la fois sous la marque Xiaomi et Redmi.

A en croire Gizmochina, le premier écran disponible sera sur le marché dans le courant du mois de juillet. Il s’agira d’un écran Xiaomi dédié aux gamers, d’une taille de 27″. On sait encore peu de chose sur ses autres caractéristiques techniques, si ce n’est qu’il aura un taux de rafraîchissement 165 Hz (contre 60 ou 90Hz pour la plupart des moniteurs) ce qui devrait permettre de délivrer des actions nettement plus fluides dans les jeux.

Il sera suivi du lancement d’autres écrans Xiaomi. En septembre la marque devrait lancer une variante 24.5″ du même moniteur. Il serait également question de deux autres moniteurs 4K 29.5″ et 27″ dont le lancement serait prévu pour le mois de novembre. Côté Redmi, la filiale de Xiaomi prépare elle aussi des écrans 23.8″ et 27″ – mais à ce stade on sait très peu de chose sur ces modèles à venir.

Source : Gizmochina