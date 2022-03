Le Xiaomi MIX 5 a été repéré sur le benchmark Geekbench, le smartphone arrive bientôt

Xiaomi va dévoiler d’ici quelques semaines son nouveau smartphone haut de gamme Xiaomi MIX 5 qui constituera sa vitrine technologique pour l’année 2022. Avant son lancement, on en sait déjà un peu plus à son sujet.

Xiaomi était revenu en force l’année dernière sur le segment haut de gamme avec un nouveau Xiaomi MIX 4 assez particulier, puisqu’il s’agissait du premier smartphone du fabricant avec une caméra sous l’écran. Moins d’un an après l’annonce de l’appareil, Xiaomi aurait déjà un successeur dans les cartons, et celui-ci a déjà été repéré sur le benchmark Geekbench.

Nous savions depuis plusieurs mois maintenant que le MIX 5 de Xiaomi portait le nom de code « Thor », tandis que sa variante Pro était nommée « Loki ». Pour rappel, le Xiaomi MIX 4 était lui connu sous le nom de « Odin », ce qui confirme le lien de parenté évident entre les smartphones. Le modèle repéré sur Geekbench n’est autre que « Thor », le Xiaomi MIX 5 classique.

Le Xiaomi MIX 5 sera aussi puissant que le Xiaomi 12

D’après les informations dévoilées par le listing sur Geekbench, le Xiaomi MIX 5 sera propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, soit la même qui équipe déjà le Xiaomi 12. Le processeur sera épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5, et fonctionnera sous Android 12. Il obtient un score de 1257 points sur un cœur et 3456 points sur tous ses cœurs, ce qui correspond aux performances des smartphones concurrents qui utilisent le même SoC.

On imagine que le Xiaomi MIX 5 utilisera de nouveau une caméra sous l’écran, et pourrait encore une fois améliorer la puissance de la recharge rapide. Il se pourrait que Xiaomi opte sur cette génération sur une technologie de recharge rapide 150 W, comme vont aussi le faire OnePlus, OPPO et Realme au cours des prochaines semaines.

Malheureusement pour nous, il semble que le Xiaomi MIX 5 restera exclusif à la Chine. Les fans de Xiaomi en France qui souhaitent un smartphone haut de gamme pourront opter pour les Xiaomi 12 qui seront lancés aujourd’hui à 13h en Europe, ou devront patienter jusqu’à cet été avant de voir arriver le Xiaomi 12 Ultra. Ce dernier utilisera une nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 Plus surpuissante ainsi qu’un nouveau capteur personnalisé de Sony de 50 MP.