Xiaomi travaille sur un smartphone pliable à clapet façon Galaxy Z Flip

Xiaomi travaille actuellement sur un smartphone pliable à clapet similaire au Galaxy Z Flip, révèle un rapport en provenance de Corée du Sud. Le constructeur chinois aurait d’ailleurs demandé à Samsung et LG de lui fournir des dalles OLED pliables. D’après certains brevets déposés par la marque, ce mystérieux téléphone pliable serait aussi équipé d’un triple capteur pour selfies escamotable.

D’après les informations obtenues par nos confrères de ZDNet Korea, Xiaomi envisage toujours de lancer un smartphone pliable. L’an dernier, le fabricant chinois avait teasé à de multiples reprises un smartphone pliable en trois vendu sous la barre des 1000 euros. Depuis des mois, Xiaomi n’a pourtant plus évoqué le projet. On ignore si la sortie est simplement reportée.

Sur le même sujet : Pour Oppo, les smartphones pliables ne sont plus une priorité

Xiaomi prépare un smartphone à clapet avec un triple capteur photo rétractable

Selon ZDNet, Xiaomi travaille aussi sur un smartphone pliable à clapet façon Galaxy Z Flip ou Motorola Razr. La firme chinoise aurait déjà contacté Samsung et LG afin de passer commande pour des dalles OLED pliables. Pour équiper son smartphone à clapet, Xiaomi pourrait miser sur les écrans fournis par les deux entreprises. Samsung devrait fournir une dalle OLED de type Ultra Thin Glass, qui mise sur un mélange de verre ultra fin d’une couche de polymère protectrice. De son côté, LG fournirait un écran similaire à celui du Huawei Mate Xs.

La production du smartphone à clapet de Xiaomi débuterait dans le courant de la seconde moitié de l’année. Dans ces conditions, on peut s’attendre à un lancement en 2021 ou fin 2020. D’après les brevets déposés ces derniers mois par Xiaomi, le smartphone pliable à clapet serait équipé d’un triple capteur photo rétractable. L’appareil serait ainsi logé dans un tiroir surgissant. Au dos, on trouve un autre triple capteur photo. Selon ZDNet, Xiaomi a fait plusieurs tests basés sur ce brevet avant de s’arrêter sur un design final. On vous en dit plus dès que possible.

Source : ZDNet Korea