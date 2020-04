Xiaomi trolle les smartphones Huawei, privés de Play Store et des applications Google

Xiaomi commence à mettre en avant sur l'emballage de ses smartphones le fait que ses produits ne sont pas concernés par les sanctions américaines. Tout le contraire de Huawei dont les smartphones n’ont plus accès aux applications de Google telles que le Play Store. Xiaomi n’est pourtant pas immunisé contre les mêmes déboires que Huawei à mesure de sa montée en puissance.

Jusqu’ici, la plupart des concurrents chinois de Huawei gardaient une certaine retenue face aux sanctions américaines. Profitant simplement à l’international de l’avantage en or massif qu’est de pouvoir installer par défaut le Play Store et les autres applications de Google sur ses smartphones. Or, il semble que cette forme de retenue soit en train de se dissiper.

L’autre étoile montante chinoise, Xiaomi, dont les parts de marché n’en finissent plus de progresser depuis le début des sanctions, n’hésite plus à mettre en avant le fait que le Xiaomi Mi Pro bénéficie « d’un accès facile applications de Google que vous utilisez le plus ». Les premiers constructeurs de smartphones dans le monde sont coutumiers des petites blagues et piques sur leurs concurrents.

Xiaomi sera-t-il la relève de Huawei ?

Mais c’était jusqu’ici nettement plus rare entre constructeurs chinois, tout du moins dans leur communication destinée aux marchés internationaux. A fortiori, aucun concurrent chinois ne s’était vraiment risqué à attaquer Huawei depuis le début des sanctions. Selon Strategy Analytics, Xiaomi a dépassé dès février 2020 Huawei en termes de ventes de smartphones.

Samsung avait ainsi vendu 18.2 millions d’unités en janvier, suivi d’Apple avec 10.2 millions d’unités, Xiaomi avec 6.0 millions d’unités et Huawei avec 5.5 millions d’unités. Evidemment, même si la situation est pour l’instant satisfaisante pour le constructeur, rien ne dit qu’un jour ou l’autre d’autres constructeurs que Huawei seront eux aussi visés par des sanctions américaines.

Lire également : Quel smartphone Xiaomi acheter en 2020 ?

L’appétit grandissant de Xiaomi, et sa progression fulgurante, en fait, semble-t-il, en effet, de plus en plus un symbole de cette « Chine qui gagne » vécue comme une menace par l’administration américaine.

Source : Gizchina