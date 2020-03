Huawei a perdu 11 milliards d’euros en 2019 à cause des sanctions américaines

Huawei admet avoir des difficultés à vendre ses smartphones à cause des sanctions américaines. La firme vient de dévoiler ses résultats financiers de l’exercice 2019. Malgré une progression de son chiffre d’affaires, l’entreprise a perdu 11 milliards d’euros suite à l'embargo des États-Unis.

« 2019 est l’année la plus dure que nous ayons eue à traverser et 2020 le sera encore plus », a déclaré Eric Xu, le président tournant de Huawei lors d’une conférence de presse consacrée aux résultats du groupe. Les chiffres sont pourtant au vert. Huawei a réalisé un chiffre d’affaires de 121 milliards de dollars en 2019, soit une progression de 19,1% comparativement à l’année précédente.

Ces résultats cachent un ralentissement significatif de la croissance de l’entreprise dont les bénéfices de 8,84 milliards de dollars en 2019 ne représentent qu’une progression de 5,6% contre 25% un an plus tôt. C’est une différence de près de 20 points que Huawei impute aux sanctions américaines qui lui ont coûté 12 milliards de dollars, soit environ 11 milliards d’euros.

Une bonne partie de ces pertes concernent la branche grand public de Huawei (smartphones, PC portables, etc.). « Si tout s’était passé normalement [sans les sanctions, NDLR], les revenus de cette branche seraient au moins 10 milliards de dollars supérieurs aux chiffres que nous avons atteints », a déclaré Eric Xu.

Huawei s’attend à une année 2020 encore plus difficile

La firme a limité les dégâts avec la compensation des ventes en Chine où les services Google sont interdits. Huawei n’a donc pas été affecté sur le marché chinois, bien au contraire. Mais privée des applications Google, l’entreprise admet avoir des difficultés à vendre ses smartphones à l’international. Les Huawei P40 et P40 Pro, deux colosses aux pieds d’argile risquent aussi d’en pâtir dans les mois à venir .

Huawei prévient que l’année en cours sera encore plus dure avec la pandémie du nouveau coronavirus qui continue de menacer ses lignes d’approvisionnement et provoque une dégradation générale des ventes de smartphones. En ce qui concerne la capacité de production de la firme, Xu explique que 100% des usines sont désormais opérationnelles en Chine.

Toutefois, Huawei pourrait connaître des difficultés de production au cas où la pandémie se prolongerait à l’échelle mondiale au point d’affecter l’approvisionnement auprès de fournisseurs étrangers, ce qui viendrait empirer la situation déjà délicate de la firme.