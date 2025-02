Xiaomi Smart Band 9 Pro : Amazon propose le bracelet connecté à son prix le plus bas

L'un des derniers bracelets connectés de la marque Xiaomi est en promotion chez Amazon. En ce moment, le célèbre site e-commerce effectue une réduction non négligeable de 15 % sur l'achat du Smart Band 9 Pro.

Le Smart Band 9 Pro est sorti à la fin du mois d'octobre 2024, au prix conseillé de 80 euros. Plus de trois mois après sa commercialisation, le bracelet connecté de Xiaomi est actuellement vendu à 67,99 euros sur le site Amazon, soit le tarif le plus bas constaté jusqu'à présent.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris noir de l'objet connecté. Aussi, le produit vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Concernant ses principales caractéristiques, le Xiaomi Smart Band 9 Pro possède un écran tactile AMOLED de 1,74 pouce avec une définition de 480 x 336 pixels et une luminosité maximale de 1200 nits. Le bracelet connecté est alimenté par une batterie de 350 mAh qui lui permet d'être autonome pendant une durée de 21 jours après une recharge complète en 75 minutes.

Compatible avec les appareils fonctionnant sous Android 8.0 (ou version ultérieure) et iOS 12 (ou modèle supérieur), le Smart Band 9 Pro inclut la technologie sans fil Bluetooth 5.4, une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. Parmi les capteurs, on peut trouver l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole électronique, la fréquence cardiaque optique et l'oxymètre de pouls, ou bien encore la lumière ambiante. Pour plus de détails, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article consacré au test du Xiaomi Smart Band 9 Pro.