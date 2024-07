La Xiaomi Scooter 4 Pro (2nd Gen) est en promotion chez Rakuten. Par l'intermédiaire du vendeur Darty, l'une des toutes dernières trottinettes électriques de la marque chinoise avec 60 km d'autonomie bénéficie d'une réduction de 90 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En ce mercredi 10 juillet 2024 uniquement, Rakuten propose 40 euros de remise à partir de 499 euros d'achat sur son site e-commerce. Parmi les produits éligibles à l'opération, sachez que la trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 Pro (2nd Gen) est à 459,99 euros au lieu de 549 euros. Afin d'obtenir le tarif réduit, il est conseillé de saisir le code RAKUTEN40 au cours de l'étape de la commande.

Dévoilée en même temps que la nouvelle Scooter 4 Lite en mars 2024, la Xiaomi Scooter 4 Pro (2nd Gen) est une trottinette électrique pliable qui dispose d'un écran LED, d'une vitesse maximale de 25 km/h, d'un moteur de 400 W, d'une inclinaison maximale de 22 % et d'une autonomie de 60 km après un temps de charge estimé à 9 heures.

Au niveau des équipements, on retrouve deux pneus 10″ sans chambre à air, des clignotants intégrés, un cadre en acier haute résistance, des feux arrière et avant automatiques, un système intelligent de gestion de la batterie ainsi qu'un frein à tambour sur la roue avant et l'E-ABS sur la roue arrière. D'un poids à vide de 19 kilos, l'engin peut accueillir une personne faisant un poids maximal de 120 kilos et dont la taille est comprise entre 120 et 200 cm. Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth et les systèmes Android et iOS, la trottinette peut être gérée à distance via une application dédiée.